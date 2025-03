Corinthians quebra jejum contra o Palmeiras no Allianz e aposta em fator casa por título

A vitória sobre o Palmeiras, no último domingo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, marcou o fim de um longo e incômodo jejum para o Corinthians. O Timão enfim voltou a derrotar o rival no Allianz Parque depois de seis anos.

O último triunfo da equipe alvinegra no local foi em fevereiro de 2019. Naquela oportunidade, em duelo válido pela primeira fase do Paulistão, o time do Parque São Jorge venceu por 1 a 0. O único gol foi marcado por Danilo Avelar.

Desde então, o Corinthians nunca mais havia superado o Alviverde não só no Allianz, mas como visitante. Foram, ao todo, dez confrontos de lá para cá, com cinco empates e cinco vitórias do Palmeiras.

Isso significa que o Timão jamais havia vencido seu arquirrival desde a implementação do gramado sintético no estádio e da chegada do técnico Abel Ferreira.

O clube agora aposta no fator casa para manter a vantagem e sagrar-se campeão paulista pela 31ª vez. A equipe se tornou praticamente imbatível em Itaquera desde a chegada do técnico Ramón Díaz. Em 28 partidas disputadas no local sob o comando do treinador, são 19 vitórias, oito empates e apenas uma derrota - 77% de aproveitamento. O Corinthians marcou 55 gols e sofreu e 26.

O time não sabe o que é perder diante de sua torcida desde o dia 20 de agosto de 2024. A última derrota foi para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, pelas oitavas de final da Sul-Americana. O Massa Bruta era comandado pelo português Pedro Caixinha, atual técnico do Santos.

O Corinthians venceu a primeira partida da final estadual por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, e saiu em vantagem no confronto. O segundo e decisivo Derby está agendado para o dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão pode garantir a taça do Paulistão com um simples empate. Uma derrota por um gol levará a decisão para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dá o troféu ao Palmeiras.

Além de tentar evitar o tetracampeonato do rival, o clube do Parque São Jorge busca encerrar um jejum de seis anos sem conquistar um título.