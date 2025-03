Corinthians conhece datas e horários dos jogos na Sul-Americana; veja tabela

A Conmebol divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025. A competição contará com a participação de oito clubes brasileiros, incluindo o Corinthians. O Timão foi sorteado no Grupo C, ao lado do América de Cali-COL, Huracán-ARG e Racing-URU.

A equipe alvinegra fará sua estreia no torneio no dia 2 de abril (quarta-feira), diante do Huracán, da Argentina. O embate está marcado para as 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. Veja abaixo a tabela completa:

Corinthians x Huracán-ARG (1ª rodada) - 02/04, às 19h, na Neo Química Arena

América de Cali-COL x Corinthians (2ª rodada) - 08/04, às 21h30, Estádio Olímpico Pascual Guerrero

Corinthians x Racing-URU (3ª rodada) - 24/04, às 19h, na Neo Química Arena

Corinthians x América de Cali-COL (4ª rodada) - 06/05, às 21h30, na Neo Química Arena

Racing-URU x Corinthians (5ª rodada) - 15/05, às 19h, no Estádio Centenário

Huracán-ARG x Corinthians (6ª rodada) - 27/05, às 21h30, no Estadio Tomás A. Ducó

O Corinthians disputará a Sul-Americana em razão da queda na fase preliminar da Libertadores. A equipe foi superada pelo Barcelona de Guayaquil-EQU, na terceira fase, por 3 a 2 no placar agregado.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta dentro das próprias chaves. O time que tiver a melhor campanha em cada grupo classifica-se diretamente às oitavas de final. Já os segundos colocados disputam um playoffs contra os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

A decisão do torneio continental está prevista para o dia 22 de novembro e será disputada no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Semifinalista do torneio no ano passado, o Corinthians tenta conquistar o título da Sul-Americana pela primeira vez em sua história.