Conmebol divulga calendário da fase de grupos da Librtadores; veja tabela dos brasileiros

Nesta terça-feira, a Conmebol divulgou a tabela detalhada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. A competição contará com a presença de sete clube brasileiros, incluindo o São Paulo e Palmeiras.

O Tricolor realizará sua estreia no torneio no dia 2 de abril, uma quarta-feira, diante do Talleres, da Argentina. A partida será disputada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, às 21h30 (de Brasília).

Já o Verdão entrará em campo na quinta-feira, dia 3, às 19h. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

??? TABELA DEFINIDA! Datas e horários da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores: confira a primeira rodada. ? Tabela completa aqui: https://t.co/Ol30xJsdtY pic.twitter.com/MSWbR5QQYf ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 18, 2025

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo também viaja para fazer sua partida de estreia. O Glorioso encara a Universidad de Chile, no Estádio Nacional do Chile, às 21h30 de quarta.

O Flamengo, por sua vez, viaja até a Venezuela para enfrentar o Deportivo Táchira, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo. O duelo acontece na quinta, às 21h30.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta dentro das próprias chaves. O time que tiver a melhor campanha em cada grupo classifica-se diretamente às oitavas de final. Já os segundos colocados disputam um playoffs contra os terceiros colocados da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Confira a tabela completa abaixo (horários de Brasília):

São Paulo

Talleres (ARG) x São Paulo - 02/04, quarta-feira (21h30)



São Paulo x Alianza Lima (PER) - 10/04, quinta-feira (21h30)



Libertad (PAR) x São Paulo - 23/04, quarta-feira (21h30)



Alianza Lima (PER) x São Paulo - 06/05, terça-feira (19h)



São Paulo x Libertad (PAR) - 14/05, quarta-feira (21h30)



São Paulo x Talleres (ARG) - 27/05, terça-feira (19h)

Palmeiras

Sporting Cristal (PER) x Palmeiras - 03/04, quinta-feira (19h)



Palmeiras x Cerro Porteño (PAR) - 09/04, quarta-feira (21h30)



Bolívar (BOL) x Palmeiras - 24/04, quinta-feira (19h)



Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras - 07/05, quarta-feira (21h30)



Palmeiras x Bolívar (BOL) - 15/05, quinta-feira (19h)



Palmeiras x Sporting Cristal (PER) - 28/05, quarta-feira (21h30)

Flamengo

Deportivo Táchira (VEN) x Flamengo - 03/04, quinta-feira (21h30)



Flamengo x Central Córdoba (ARG) - 09/04, quarta-feira (21h30)



L.D.U. Quito (ECU) x Flamengo - 22/04, terça-feira (19h)



Central Córdoba (ARG) x Flamengo - 07/05, quarta-feira (21h30)



Flamengo x L.D.U. Quito (ECU) - 15/05, quinta-feira (21h30)



Flamengo x Deportivo Táchira (VEN) - 28/05, quarta-feira (21h30)

Botafogo

Universidad de Chile (CHI) x Botafogo - 02/04, quarta-feira (21h30)



Botafogo x Carabobo (VEN) - 08/04, terça-feira (19h)



Estudiantes De La Plata (ARG) x Botafogo - 23/04, quarta-feira (21h30)



Carabobo (VEN) x Botafogo - 06/05, terça-feira (19h)



Botafogo x Estudiantes De La Plata (ARG) - 14/05 - quarta-feira (21h30)



Botafogo x Universidad de Chile (CHI) - 27/05 - terça-feira (21h30)