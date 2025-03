Carol Gattaz recebe carinho de atletas e ex-companheiras após nova lesão

As redes sociais da meio de rede Carol Gattaz foram inundadas de mensagens de apoio após a confirmação da gravidade da nova lesão sofrida por ela no joelho.

A medalhista de prata com a Seleção Brasileira em Tóquio-2021 sofreu a segunda ruptura do ligamento cruzado em dois anos. Desta vez, no joelho esquerdo, durante partida do Dentil/Praia Clube contra o Abel Moda, pela reta final do returno da Superliga 2024/2025. Carol operou o direito em 2023, quando defendia o Gerdau Minas.

Carol aguarda a data da cirurgia de reconstrução para iniciar mais uma longa recuperação, com estimativa de nove meses de afastamento do vôlei. Mas com uma certeza: o carinho da comunidade do vôlei.

Foram mais de cinco mil mensagens e quase 60 mil curtidas no vídeo publicada pela atleta de 43 anos no Instagram,ontem. Companheiras de Seleção, ex-atletas e craques de outras modalidades fizeram questão de apoiar Carol neste momento. Confira abaixo algumas mensagens:

Rosamaria, oposta do Denso Airybees (JAP) e da Seleção

Você é uma das pessoas mais determinadas e resilientes que eu já conheci. Vai dar certo.

Adenízia, meio de rede do Dentil/Praia Clube

Sua força é surpreendente. Vamos passar juntas por isso. Seremos o seu alicerce, "minha véia"

Pri Daroit, ponteira do Gerdau Minas

Seja forte, corajosa e resiliente como sempre foi! Você voltará ainda mais forte!

Jaque, bicampeã olímpica de vôlei

Eu passei por isso e sei bem o quanto é difícil. Mas você é guerreira e vai sair dessa mais uma vez! Muita força aí. No que você precisar estou aqui.

Fofão, campeã olímpica em Pequim-2008

Gattaz, vai dar tudo certo. Você, mais do que ninguém, tem a força necessária pra passar por tudo isso.

Julia Kudiess, meio de rede do Gerdau Minas

Boa recuperação, Ca. Você é uma pessoa muito especial e repleta de luz! Mandando toda energia positiva. Já deu tudo certo!

Sheilla, bicampeã olímpica de vôlei

Carol, força e fé. Daqui estarei sempre enviando as melhores energias pra você. E também estarei aqui pro que precisar!

Douglas Souza, ponteiro do Sada Cruzeiro

Força, Carol! Você é referência pra todos nós. Te amamos

Michelle, ponta do Sesc RJ Flamengo

Força, querida!!! Nunca vamos entender e nem achar a resposta certa pra tudo isso que aconteceu! Mas tenho certeza que você vai voltar ainda mais forte! Boa cirurgia e uma excelente recuperação!

Fernanda Garay, campeã olímpica em Londres-2012

Dói o coração te ver assim, mas sei o quanto tu és forte e vai passar por mais essa! De coração desejo que logo passe essa tristeza e que tu possas trazer a tua alegria e muita leveza para essa recuperação.

Duda, campeã olímpica de vôlei de praia em Paris-2024

Boa recuperação! Você é gigante, muita força nesse momento.

Bruninho, levantador do Vôlei Renata

Como todas as outras vezes, você vai mostrar toda tua força voltando com tudo! Todas as melhores energias do mundo.