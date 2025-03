Bryce Mitchell polemiza ao acusar Jean Silva de possessão demoníaca

A rivalidade entre Bryce Mitchell e Jean Silva ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (17). Desta vez, o lutador norte-americano entrou no campo religioso, ao afirmar que o brasileiro - seu adversário no dia 12 de abril, no UFC 314 - está possuído por uma "legião de demônios".

Em sua conta no 'Instagram', o atual 13° colocado do ranking peso-pena (66 kg) revelou que não consegue dormir desde a véspera da coletiva de imprensa, onde teve a primeira interação com Jean. Para o especialista em luta de chão, o camp para o combate contra o atleta da equipe 'Fighting Nerds' está transcendendo a preparação convencional.

"Eu não vou apenas lutar contra um homem no dia 12 de abril. Vou enfrentar um homem possuído por uma legião de demônios. Quando simplesmente mencionei o nome de Jesus, ele foi tomado por uma fúria maliciosa, começou a latir como um cão e a repetir: 'F***-se, f***-se, f***-se'", ressaltou Bryce.

Mitchell quer expulsar os demônios de Jean Silva

Disposto a encerrar o 'suposto tormento' gerado pelas manifestações malignas, Bryce Mitchell prometeu solucionar os problemas vencendo Jean Silva no UFC 314. Na visão do americano, a vitória sobre o striker brasileiro é a única forma de acabar com os transtornos vividos desde a coletiva de imprensa do dia 7 de março.

"Lembrem-se, pessoal, os dias em que eu lutava por mim mesmo ficaram para trás. Agora, luto em nome do Senhor, e o diabo não vai perder tempo tentando atormentar um perdedor. Ele sabe que a vitória do Senhor está próxima. Eu vencerei esta luta em nome de Jesus Cristo. Os demônios desse homem serão expulsos da minha presença, e ele cairá diante de mim, assim como Golias caiu diante do rei Davi", finalizou.

Rivalidade entre os lutadores

A rivalidade entre Jean Silva e Bryce Mitchell teve seu primeiro episódio momentos após o brasileiro nocautear Melsik Baghdasaryan e pedir para "educar" o especialista em jiu-jitsu, por este ter defendido publicamente o ditador Adolf Hitler. O pedido do striker foi atendido, e ambos farão a terceira luta do card principal do UFC 314.

Durante a coletiva de imprensa para divulgação do evento, Jean levou um globo terrestre e começou a puxar o coro de "F**-se, Bryce Mitchell", escrevendo mais um capítulo na rivalidade, que só aumenta às vésperas da maior luta da carreira do lutador sul-americano.