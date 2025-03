Bruno Guimarães classifica duelo contra a Colômbia como "fundamental" para a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira entra em campo pela primeira vez em 2025 nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), diante da Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Mané Garrincha. O meia Bruno Guimarães, do Newcastle, classificou o duelo como fundamental para o Brasil na competição.

"São dois jogos cruciais para a gente. Estamos tentando focar jogo a jogo. O jogo mais importante, sem dúvida, é esse contra a Colômbia. Em questões de tabela, é fundamental para a gente. Queremos iniciar bem, com os três pontos, para depois pensar na Argentina. Aqui dentro a gente sabe que jogamos melhor nos jogos grandes. Onde a gente consegue jogar, tem espaço para jogar. Então estamos muito animados e esperançosos para fazer dois grandes jogos e encaminhar bem nossa classificação", disse Bruno Guimarães em entrevista coletiva nesta terça-feira.

As duas seleções estão próximas na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção Brasileira ocupa a 5ª posição, com 18 pontos. A Colômbia aparece logo à frente, na 4ª colocação, com 19 pontos conquistados.

Em seguida, o Brasil viaja para visitar a Argentina no dia 25 de março, terça-feira, às 21 horas, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Os argentinos lideram a competição, com 25 pontos somados.

Para estes duelos, o técnico Dorival Júnior poderia contar com Neymar pela primeira vez durante sua passagem pela Seleção. No entanto, o craque do Santos teve um problema na coxa esquerda, ficou de fora da semifinal do Campeonato Paulista e precisou ser desconvocado.

"Sentimos falta. Não só os jogadores, mas a torcida e o país. É um jogador fundamental para a gente, um líder, nosso camisa dez. Acho que é o melhor jogador que a gente acompanhou de dez anos para cá. Torcemos pela pronta recuperação dele. Ele pertence aqui. Vamos sentir falta dele. Vamos dar o nosso melhor, mas sem dúvida é uma perda grande", comentou Bruno Guimarães.

Apesar de estar invicta há quatro rodadas nas Eliminatórias Sul-Americanas, a equipe do técnico Dorival Júnior vem de dois empates decepcionantes no final do ano passado, contra Venezuela (1 a 1) e Uruguai (1 a 1).

"Todo mundo que veste a camisa da Seleção Brasileira está acostumado com pressão. É normal para a gente, é cotidiano. Tem que matar um leão por dia. Não importa se é no clube, aqui não é diferente. A gente veste a maior camisa do cenário do futebol mundial. Temos que estar prontos para isso. A gente está pensando no jogo a jogo. O mais importante é a Colômbia. Fazer um grande jogo dentro de casa e buscar os três pontos, que vai dar um respiro nessa margem. Com duas vitórias, a gente pode encaminhar a classificação, mas com duas derrotas, a gente fica em posição que não queremos estar. Temos que jogar o nosso futebol, leve e livre, e tentar fazer o melhor com a camisa da Seleção", analisou.

Nas Eliminatórias, Bruno Guimarães participou todos os 12 jogos que o Brasil disputou, sendo titular em 11 oportunidades. O meia não marcou gols e deu duas assistências.

"Acho que minha primeira convocação para a Seleção foi em 2020. De lá para cá, muita coisa mudou. O Dorival está criando um jeito de jogar, sua espinha dorsal. Acredito que estamos cada vez mais próximos do melhor que a gente pode entregar. Obviamente, ainda pode melhorar e muito. A gente quer e sabe. É um dever nosso honrar essa camisa. Já melhoramos bastante desde a Copa América, no meu ponto de vista", acrescentou.