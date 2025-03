Brasil fora da Conmebol? Devemos nos afastar de local de racismo, diz Helio

Diante dos mais recentes episódios de racismo envolvendo brasileiros e a Conmebol, os clubes do país deveriam cogitar se desligar da entidade, opinou Helio De La Peña, no UOL News.

O colunista entende que a Conmebol é um lugar onde a prática do racismo é recorrente e que o Brasil deve se afastar dali.

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, afirmou que não imagina a Copa Libertadores sem os clubes brasileiros: "Isso seria como Tarzan sem Chita. Impossível". Chita é o nome da macaca dos filmes de Tarzan.

Eu não sei se a atitude deve ser a saída do Alejandro da Conmebol ou a saída dos brasileiros da Conmebol. É uma questão a se pensar. Porque se a gente não quer conviver com o racismo, a gente deve se afastar de onde ele está presente.

Helio De La Peña

