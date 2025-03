Botafogo marca jogo-treino no Engenhão com Novorizontino como preparação para o Brasileirão

Após ficar fora das finais do Campeonato Carioca, o Botafogo fará mais um amistoso preparatório visando a estreia no Brasileirão. Depois de encarar o Cruzeiro, o time de General Severiano agora irá enfrentar o Novorizontino, no sábado, às 16h, no Engenhão.

O time paulista está em ascensão nos últimos anos no cenário nacional, chegando na fase de mata-mata do atual Paulistão e ficando no 'quase' por dois anos seguidos pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, terminando em quinto lugar.

Os amistosos são vistos com bons olhos pelas duas equipes. O Botafogo começa a se reorganizar sob a direção do português Renato Paiva, que está implementando seu estilo de jogo. Eduardo Baptista busca dar ritmo de jogo ao elenco do Novorizontino, que encara o jogo treino como um desafio, visto que é um time de Série A e atual campeão da Libertadores e Brasileiro.

No último sábado, o Botafogo ficou no empate por 3 a 3 diante do Cruzeiro, também no Engenhão. Igor Jesus, duas vezes, e Savarino marcaram os gols do time carioca.

O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro no dia 29 deste mês, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Novorizontino tem seu primeiro jogo previsto na Série B no dia 5 de abril, contra o Avaí, em Florianópolis.