Associação do Coritiba e SAF do clube se reúnem para discutir o futuro da equipe

Nesta terça-feira, a Associação do Coritiba se reuniu com a Treecorp, dona de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Coxa, para discutir o futuro da equipe. As pautas propostas pela Associação incluem o desempenho esportivo do time, sugestões de investimentos e questões extracampo, como operação de jogos e de infraestrutura.

O encontro também pontuou uma necessidade de maior alinhamento entre Associação e SAF, além de maior aproximação com a torcida do Coxa. O clube planeja realizar reuniões presenciais com algumas das principais lideranças já nos próximos dias.

Além disso, os termos que regem o contrato da SAF foi tratado com mais detalhamento para entendimento público. Ambas as partes colocaram o acesso à elite do futebol brasileiro como objetivo principal na temporada.

O Coxa estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vila Nova em casa, no dia 4 de abril, com horário a definir.