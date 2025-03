Arnaldo: É patético cobrar que Estêvão carregue o Palmeiras nas costas

É patético cobrar que Estêvão continue carregando o Palmeiras nas costas diante do investimento feito pelo clube nesta temporada, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (18).

Na opinião do colunista, o time de Abel Ferreira está devendo futebol.

O grande problema em relação ao Estêvão é o Palmeiras, com todos os recursos que têm, inclusive da comissão técnica, continuar dependendo do Estêvão.

Os bons momentos do Palmeiras no ano passado e neste ano foram do Estêvão. O Palmeiras está devendo muito no aspecto coletivo, até porque está em reconstrução, são quatro jogadores novos.

É claro que transformar isso num time forte não é simples porque não tem tempo para treino, é só jogo. Mas é patético cobrar que o Estêvão continue carregando o Palmeiras nas costas como fez até agora.

Arnaldo Ribeiro

Após a derrota para o Corinthians no primeiro jogo da final do Paulistão, Abel cobrou publicamente Estêvão e Raphael Veiga pelas atuações no Allianz Parque.

No entanto, na opinião do colunista, é a comissão técnica de Abel que precisa ser mais cobrada na medida em que o Palmeiras é o clube que mais investiu em 2025.

A cobrança em relação ao Palmeiras neste ano não é ganhar estadual do Corinthians, não é muro pichado: é o Palmeiras ser o time dominante da temporada pelo investimento que fez.

O Palmeiras fez um investimento maior que o Botafogo ano passado. O Botafogo foi cobrado e entregou a Libertadores e o Brasileiro. O Palmeiras trouxe jogadores mais caros que Almada e Luiz Henrique — Paulinho e Vitor Roque.

Em relação ao Flamengo, o Flamengo teve o 13º investimento entre os 20 times da Série A nesta janela. O Palmeiras foi o primeiro disparado.

A questão para o Palmeiras é o desempenho que precisa ter -- agora, ganhando ou perdendo, não dá mais para o Abel alegar que outros têm mais recursos.

Arnaldo Ribeiro

Palmeiras, São Paulo ou Fla: quem se deu bem na Liberta? Colunistas opinam

Qual cabeça de chave brasileiro se deu melhor no sorteio dos grupos da Libertadores? No UOL News Esporte, os colunistas Arnaldo Ribeiro, Alicia Klein e Renato Maurício Prado debateram a questão.

Arnaldo: Grupo do São Paulo não tem saco de pancadas

O grupo do São Paulo, diferentemente dos outros, não tem um saco de pancadas. A questão logística favorece o São Paulo, mas a questão esportiva desfavorece, na questão das forças do grupo.

O Talleres é uma pedra no sapato histórica do São Paulo, foi adversário do São Paulo no ano passado, e acabou de ganhar a Supercopa da Argentina batendo o River Plate. O Libertad é líder do Campeonato Paraguaio. E o Alianza Lima vem da eliminação do Boca Júnior. Então, eu acho que é um grupo chato, embora não tenha altitude.

Alicia: Grupo do Palmeiras é chato, mas não é difícil

Esse grupo do Palmeiras é um grupo chatinho, mas não é um grupo difícil. Não dá pra dizer que vai ser difícil passar em primeiro do grupo. Se quiser brigar pela Libertadores, tem que sair em primeiro desse grupo.

E tem essa rivalidade ou essa questão que se criou em torno do episódio de racismo contra os jogadores do Palmeiras, especialmente o Luighi. A torcida do Palmeiras ontem, tudo que eu ouvi, era 'precisamos atropelar o Cerro para eles aprenderem a não fazer mais esse tipo de coisa'. Então, tem muito mais esse clima do que uma questão técnica.

Alicia Klein

RMP: Palmeiras é rei dos sorteios; LDU é problema para o Flamengo

Como dá sorte o Palmeiras, é uma coisa impressionante — é o rei dos sorteios. Todos os sorteios do Palmeiras são mamão. Tudo bem, tem o Bolívar, ok, mas é o único. Que pode até perder lá, mas depois ganha e vai ganhar os outros jogos todos. Para mim, o Palmeiras é o mais beneficiado pelo sorteio uma vez mais.

Em relação ao Flamengo, comemorar sorteio é uma coisa que eu resisto um pouco. Às vezes o que parece ser muito fácil no final se torna difícil. O problema desse grupo do Flamengo realmente é a LDU. A LDU, a altitude não é tão problemática, são 2.850 metros, mas já influencia, faz diferença.

Então, o problema para o Flamengo é esse jogo com a LDU lá. Tirando esse, em princípio, o Flamengo pode ganhar todos os outros jogos.

Renato Maurício Prado

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra