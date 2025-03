Após queda do Liverpool, Yamal coloca Barcelona como favorito ao título da Liga dos Campeões

O jovem atacante Lamine Yamal demonstrou confiança ao falar sobre as chances do Barcelona na Liga dos Campeões. Em entrevista ao jornal "Sport", o jogador afirmou que a equipe catalã é a principal favorita ao título da competição europeia.

"Somos os favoritos para ganhar a Liga dos Campeões. Quando terminou a fase de grupos, eu disse que o Liverpool era o favorito porque foi o primeiro. Agora que caiu, somos nós", declarou Yamal, destacando a força do time na disputa.

A confiança do atacante reflete o bom momento do Barcelona na temporada. O time eliminou o Benfica nas oitavas de final e agora se prepara para enfrentar o Borussia Dortmund nas quartas. O primeiro confronto será no dia 9 de abril, no estádio Olímpico Lluís Companys. O torneio ainda conta com grandes nomes, a exemplo do multicampeão Real Madrid, além de Arsenal, Inter de Milão e Bayern de Munique.

Além da trajetória na Liga dos Campeões, o Barcelona também lidera o Campeonato Espanhol, com 60 pontos, à frente do Real Madrid nos critérios de desempate. O desempenho coletivo vem sendo impulsionado pelo talento individual de Yamal, que soma 13 gols e 17 assistências em 38 jogos na temporada.

Para o jovem, a equipe atual é mais forte e unida em comparação ao ano passado. "Somos uma equipe diferente do ano passado, quando perdemos para o PSG. Somos uma família", afirmou, reforçando o espírito de grupo do elenco.

O Barcelona volta a campo neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), contra o Girona, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.