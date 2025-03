Após Coritiba cancelar amistoso, Botafogo enfrentará Novorizontino no Nilton Santos

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira, uma mudança no amistoso deste final de semana. Originalmente, o Alvinegro duelaria com o Coritiba neste sábado, às 16h15 (de Brasília). Entretanto, o Coxa solicitou o cancelamento da partida. Assim, os cariocas vão enfrentar o Novorizontino, na mesma data e horário, no Estádio Nilton Santos.

Atualização: O Novorizontino será o adversário do Botafogo no amistoso deste sábado (22), às 16h15, no Estádio Nilton Santos. O Coritiba procurou o Botafogo solicitando o cancelamento de sua participação na partida.

O Botafogo confirmou a continuidade no método de distribuição dos ingressos para o amistoso. Enquanto sócios terão gratuidade, seus acompanhantes pagarão R$ 16. A venda geral continua com o mesmo valor: R$ 20 (meia) ou R$ 40 (inteira).

Os setores continuam os mesmos, com a leste inferior e a oeste inferior liberados à torcida alvinegra. O horário da venda geral foi a única coisa que sofreu alguma alteração, sendo prorrogado para às 18h desta terça-feira.

As vendas físicas seguem no mesmo ponto, com bilheterias abertas no Estádio Nilton Santos e na sede do clube, na Rua General Severiano. Ambos ficarão abertos nesta quinta e sexta, de 9h às 17h.

O amistoso contra o Novorizontino será o último teste do Botafogo, que estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 16h30, quando visita o Palmeiras.

Além do Brasileirão, o Botafogo também se prepara para a Libertadores. Atual campeão, o Glorioso é o cabeça de chave do Grupo A, que conta com Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI) e Carabobo (VEN). O Alvinegro estreará contra o time chileno, fora de casa, com data a definir.