Allianz Parque amanhece pichado: 'Raiva dessa p*rra de Corinthians'

As paredes da bilheteria do Allianz Parque amanheceram pichadas na manhã desta terça-feira (18).

Aparentemente, as mensagens são protestos de torcedores palmeirenses após a derrota do time para o Corinthians na partida de ida da final do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

A primeira mensagem escrita com spray de tinta branca sobre o muro verde diz "Agora é guerra. 10% Felipão Porco". Em seguida, é possível ver a pichação com "Tem que ter raiva dessa p*rra de Corinthians", trocando a primeira sílaba do nome do time alvinegro para deixar a mensagem ainda mais ofensiva.

A frase é uma alusão a Felipão, ex-técnico do Palmeiras, que disse isso para seus jogadores no vestiário antes do clássico entre Palmeiras e Corinthians na semifinal da Libertadores de 2000. Na ocasião, a frase vazou para a imprensa e inflamou o Dérbi.

E assim amanheceu o muro do Solo Sagrado... pic.twitter.com/jeJ9S2o8Kq -- COST12 (@marcoscosti) March 18, 2025

Ainda é possível ler mais uma mensagem de protesto, algo como "Mais ódio, menos firula", escrito entre os guichês da bilheteria. O Allianz Parque informa que funcionários já cobriram as pichações.