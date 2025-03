À imprensa holandesa, Memphis valoriza Brasileirão e volta a explicar escolha pelo Corinthians

Depois de cerca de oito meses, o atacante Memphis Depay, do Corinthians, voltou a ser convocado para a seleção holandesa. Após atuar por 90 minutos na vitória do Timão sobre o Palmeiras no último domingo, o jogador de 31 anos fretou um jato particular até seu país, com o intuito de ficar à disposição do técnico Ronald Koeman o mais rápido possível. Para a imprensa local, o atleta valorizou o Campeonato Brasileiro, a quem se referiu como "uma das melhores ligas do mundo".

"Acho que o Campeonato Brasileiro está entre as cinco melhores ligas do mundo. É baseado puramente em talento, luta e fisicalidade. Depois de cada partida, nós nos pesamos e eu perco três quilos em noventa minutos. As condições são diferentes. A liga só vai ficar maior nos próximos anos. Você também vê que todos os talentos vão para a Europa", declarou Memphis, em entrevista à ESPN holandesa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Memphis Depay (@memphisdepay)

A última partida de Memphis pela Holanda foi na semifinal da Eurocopa, em julho. Depois, o atacante ficou sem clube, ficando dois meses inativo até acertar com o Corinthians. O jogador voltou a explicar sua decisão de ir ao Brasil, admitindo que não foi uma escolha fácil.

"Não foi uma escolha fácil. Joguei em muitos grandes clubes na minha carreira. (O Corinthians) Me atraiu. Claro que há um risco. O clube estava longe na competição, você não sabe o que esperar, você tem um pressentimento e ouve o quão grande o clube é. Mas você não sabe como a estrutura funciona, você não conhece a competição. No final, eu dei esse passo", falou o atacante.

Após boas atuações com o manto do Timão, Memphis recebeu a visita do técnico Ronald Koeman no CT Dr. Joaquim Grava. O comandante holandês conversou com o atacante e decidiu pelo seu retorno à seleção.

Memphis é o segundo maior artilheiro da história da Holanda. Em 98 partidas, o jogador marcou 46 gols, ficando quatro tentos atrás do lendário atacante Robin Van Persie. Podendo completar 100 partidas pela seleção, o atacante estará à disposição para os próximos dois jogos da "Laranja Mecânica". Os holandeses enfrentarão a Espanha nos dias 20 e 23 de março, pelas quartas de final da Liga das Nações.