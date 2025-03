Wesley celebra convocação e revela ansiedade para vestir a camisa do Brasil: "Ápice do jogador"

O lateral direito Wesley é uma das principais novidades na convocação de Dorival Júnior, técnico do Brasil. Nesta segunda-feira, o jogador do Flamengo se apresentou à Seleção, em Brasília (DF), no hotel em que a delegação está hospedada.

O jovem de 21 anos celebrou a convocação e revelou que não acreditava em tudo que estava acontecendo antes de se apresentar. O jogador mostrou-se ansioso para vestir a camisa da Seleção Brasileira pela primeira vez e já mira estar presente nas próximas convocações.

"Confesso que estava muito ansioso. Quando eu acordei e estava me arrumando, passou um filme na minha cabeça, fiquei perguntando para mim mesmo: será que isso é real? É um sonho que eu estou realizando e quero muito vestir a Amarelinha, o que é sonhado por todo jogador. Estou muito ansioso para dar continuidade no trabalho", disse Wesley, em entrevista à CBF TV.

"Lembrei de quando saí do meu bairro apenas com um sonho. O ápice do jogador é botar a camisa do seu país. Fiquei pensando em tudo e falei: Cheguei até aqui, agora o mais difícil é me manter, é isso que passou pela minha cabeça, da minha história toda. E já que eu cheguei, vou fazer de tudo para me manter", continuou.

Wesley conta com a presença de companheiros do Flamengo em sua primeira convocação. O meio-campista Gerson, o zagueiro Léo Ortiz e o lateral direito Danilo também foram convocados por Dorival. O lateral destacou a importância dos colegas da equipe neste momento e falou sobre a amizade com Gerson.

"É bom, porque não me sinto tão sozinho. Cumprimentei todo mundo, estava sentado ali perto do Rodrygo, do Léo Ortiz e do Gerson. Pelo que o Gerson me falou, é um grupo unido, fechado, os caras são resenha, não ficam de cara fechada para quem chega e já deu para perceber isso", afirmou.

"O Gerson é um paizão pra mim, porque no momento mais difícil ele me abraçou. Eu estava indo para o caminho errado, fui diversas vezes, mas ele não desistiu (de mim) e ficou me puxando: 'vem para cá, é por esse caminho'. Às vezes eu não enxergava e saía pra um caminho errado de novo. Aí eu falei: 'ele se importa mesmo comigo'. E comecei a escutá-lo, a ser mais de família, já comecei a fazer a minha (família) também, e as coisas foram começando a acontecer", disse.

O Brasil tem dois compromissos nesta Data Fifa. Primeiro a Amarelinha recebe a Colômbia, na quinta-feira, no Mané Garrincha, às 21h45 (de Brasília), e depois visita a Argentina, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, às 21h.