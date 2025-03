Vanderson valoriza ambiente da Seleção e projeta duelos contra Colômbia e Argentina: "Jogos difíceis"

O lateral direito Vanderson, do Monaco, foi um dos primeiros a chegar em Brasília e se apresentar à Seleção Brasileira na manhã desta segunda-feira. O Brasil dará início à preparação para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Vanderson falou sobre o reencontrou com os companheiros e valorizou o ambiente da Seleção. Ele se diz motivado para vestir novamente a Amarelinha.

"É um sentimento de alegria quatro meses depois reencontrar os companheiros. É muito bom esse ambiente, é alegre, de muito companheirismo. Que possamos começar o trabalho para esses dois jogos importantes", afirmou o jogador à CBF TV.

"Motivado sempre. É a maior camisa do mundo, a motivação vem daí. Muito empenhado para ajudar, acho que isso é o principal. É um motivo de muito orgulho vestir essa camisa, a motivação está lá em cima como sempre", acrescentou.

O jogador de 23 anos também projetou os próximos compromissos do Brasil e prevê "jogos difíceis". A equipe comandada por Dorival Júnior não entra em campo desde novembro de 2024, quando enfrentou Venezuela e Uruguai.

"São dois jogos difíceis. Sabemos o quão importante será somar pontos nesses dois jogos para a nossa sequência. Acredito que, fazendo nosso trabalho, como já vínhamos fazendo, teremos bons frutos nessas duas partidas", disse o ala.

O primeiro treinamento da Seleção ocorrerá na tarde desta segunda-feira, no Estádio Bezerrão. O embate com a Colômbia está agendado para quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha. Em seguida, time visita a Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a partir das 21h da próxima terça (25).

O Brasil, no momento, ocupa o quinto lugar da tabela das Eliminatórias, com 18 pontos conquistados.