Trio do Palmeiras é convocado pelo Uruguai e vira desfalque em treinos às vésperas de final do Paulista

O Palmeiras terá mais três baixas durante a data Figa. Nesta segunda-feira, o lateral esquerdo Piquerez, o meio-campista Emiliano Martínez e o atacante Facundo Torres se apresentaram à seleção uruguaia para disputa dos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Assim, o trio vira baixa para o técnico Abel Ferreira na semana que antecede a segunda final do Campeonato Paulista. O Verdão, ainda, não contará nesse período com Estêvão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia). Contudo, o clube fará uma força-tarefa para trazê-los para o confronto contra o Corinthians, que será no dia 27 de março, na Neo Química Arena.

Até o último domingo, Abel Ferreira ainda não tinha a confirmação da convocação dos atletas uruguaios. O treinador citou o "método" diferente da seleção do Uruguai, que não divulga com antecedência a lista de convocados. Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres vem sendo titulares neste início de temporada.

Nesta data Fifa, o Uruguai duela com a Argentina, nesta sexta-feira, a partir das 20h30 (de Brasília). O duelo, válido pela 13ª rodada das Eliminatórias, acontece no Estádio Centenário. Depois os comandados de Marcelo Bielsa enfrentam a Bolívia, no dia 25, às 17 horas, Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia.

Desfalcado do quinteto, o técnico Abel Ferreira prepara o Palmeiras para buscar a virada pelo título Paulista. No último domingo, o Verdão perdeu do Corinthians, por 1 a 0, no Allianz Parque, e saiu em desvantagem na decisão.