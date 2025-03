Torcida do Fla chama Luighi de 'chorão': 'Nervosos pelo que fiz com eles'

Luighi, do Palmeiras, foi chamado de "chorão" pela torcida do Flamengo na derrota para o time carioca na final da Libertadores Sub-20, neste domingo (16), que terminou com o Fla campeão nos pênaltis por 3 a 2 após empate por 1 a 1 no tempo normal.

A torcida do Flamengo fez referência ao desabafo do jogador palmeirense, alvo de racismo contra o Cerro Porteño em partida disputada pela mesma competição no dia 6 de março.

O que aconteceu

A torcida do Flamengo provocou Luighi quando o jogador foi para sua cobrança na disputa de pênaltis. O palmeirense converteu a penalidade, mas Guilherme converteu a última cobrança pelo Flamengo e fechou a disputa.

Momento em que a torcida do Flamengo grita "Chorão" enquanto Luighi tava indo bater o pênalti, ironizando o caso de racismo que o jogador sofreu.



: FlaTv pic.twitter.com/amFutF8qXo -- Andrey Michael ? (@AndreyMichael) March 17, 2025

Na saída do gramado, o palmeirense foi perguntando sobre as provocações de "chorão" e de como se sentia ouvindo isso após denunciar um caso de racismo.

Eu saio de cabeça erguida. Creio eu que fui forte nas palavras, tive muita personalidade. Sobre isso não ligo muito, entra por um ouvido e sai pelo outro Luighi em entrevista ao sportv

Bastante calmo, o jogador riu da situação e ainda aproveitou para cutucar o rival ao fim da entrevista.

Acho que eles ficam nervosos pelo que eu fiz no passado com eles. Isso é tranquilo. Agora é levantar a cabeça e seguir focado nos objetivos dos próximos campeonatos Luighi

O primeiro gol de Luighi como profissional pelo Palmeiras foi contra o Flamengo, em empate por 1 a 1 no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão em agosto do ano passado.