Thiago Maia cita negociação com Santos e revela identificação com Inter após título

Presente em campo nos minutos finais no clássico contra o Grêmio, em que o Internacional conquistou o Campeonato Gaúcho neste domingo, o volante Thiago Maia fez um breve resumo do que foram os últimos meses quando não tinha o futuro definido e viu seu nome envolvido numa ida para o Santos. Novamente nos planos da comissão técnica, o jogador assegurou permanência em Porto Alegre.

"Por tudo que aconteceu nesses meses, essa novela mexicana, vai, não vai, eu já estava ficando doido. Agora é descansar e focar nas outras competições. Pela grandeza do Inter, pela torcida, pelo estádio que tem, o clube não pode ficar tanto tempo sem título. Fico no Inter, chega de Santos. Ficar no Inter 100% e conquistar mais coisas, se Deus quiser", disse.

Após ficar pouco mais de um mês sem atuar, o atleta foi reintegrado ao elenco de profissionais. Ele agradeceu a chance dada pelo técnico Roger Machado por entrar no fim do jogo com o Grêmio e espera que a partida marque um recomeço em sua carreira.

"Amo as pessoas que estão aqui, a torcida que me apoiou de uma forma que eu não esperava. Tive uma conversa franca com o Roger, pedi desculpas pelo transtorno (em relação à indefinição sobre o futuro), mas estou feliz por essa volta", comentou Thiago Maia.

Com contrato válido até o fim de 2026, o atleta espera agora "recuperar terreno", aprimorar a parte física e assim, buscar uma vaga na equipe titular. O Internacional agora inicia a preparação para o início do Campeonato Brasileiro. A estreia da equipe acontece no dia 29 de março, quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pela primeira rodada.