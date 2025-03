Testes e avaliações marcam reapresentação do elenco do São Paulo

Nesta segunda-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou após um fim de semana de folga e realizou testes e avaliações no Reffis do clube.

"Dia de avaliações físicas para o nosso elenco no REFFIS Plus!", escreveu o time em suas redes sociais.

Com os resultados, a comissão técnica poderá traçar os planos coletivos e individuais dos atletas para a sequência da temporada.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver Igor Vinícius, Matheus Alves, Oscar, Enzo Díaz, Felipe Negrucci, Sabino, Ruan Tressoldi e Cédric Soares.

Eliminado pelo Palmeiras na semifinal do Paulistão, o São Paulo retorna aos gramados no próximo dia 30 (domingo), contra o Sport, pela primeira rodada do Brasileirão. A partida acontece no Morumbis, às 16h (de Brasília).