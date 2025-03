Sorteio da Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

A Conmebol realiza o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025 nesta segunda-feira (17), às 20h (horário de Brasília), na sede da entidade, no Paraguai.

O sorteio ao vivo acontece na ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e canal oficial da Conmebol no YouTube.

Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo são os representantes brasileiros na maior competição de clubes da América do Sul.

De acordo com as regras da Conmebol, times do mesmo país não podem ser sorteados no mesmo grupo, com exceção daqueles que tiverem vindo da pré-Libertadores. No caso do Brasil, o Bahia pode cair no grupo de outro time brasileiro.

Confira a divisão dos potes

Pote 1

Botafogo (BRA)

River Plate (ARG)

Palmeiras (BRA)

Flamengo (BRA)

Peñarol (URU)

Nacional (URU)

São Paulo (BRA)

Racing (ARG)

Pote 2

Olimpia (PAR)

LDU (EQU)

Internacional (BRA)

Libertad (PAR)

Independiente del Valle (EQU)

Colo Colo (CHI)

Estudiantes (ARG)

Bolívar (BOL)

Pote 3

Atlético Nacional (COL)

Vélez Sarsfield (ARG)

Fortaleza (BRA)

Sporting Cristal (PER)

Universitario (PER)

Talleres (ARG)

Deportivo Táchira (VEN)

Universidad de Chile (CHI)

Pote 4

Carabobo (VEN)

Bucaramanga (COL)

Central Córdoba (ARG)

San Antonio Bulo Bulo (BOL)

Alianza Lima (PER)

Bahia (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

