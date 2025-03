Sorteio da fase de grupos da Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2025 acontece hoje, às 20h (horário de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O Brasil tem sete times classificados: Bahia, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, São Paulo e Internacional.

Outro representante brasileiro na fase prévia, o Corinthians, foi eliminado pelo Barcelona-EQU. O Timão foi superado por 3 a 2 no placar agregado, encerrando sua participação na competição.

Segundo as regras da Conmebol, times do mesmo país não podem ser sorteados no mesmo grupo, exceto se um deles tiver vindo da Pré-Libertadores. Ou seja, o Bahia pode dividir chave com outro clube brasileiro.

A fase de grupos terá início em 2 de abril, com o encerramento previsto para 28 de maio.

Potes para o sorteio da fase de grupos

Pote 1

Botafogo

River Plate

Palmeiras

Flamengo

Peñarol

Nacional

São Paulo

Racing

Pote 2

Olimpia

LDU Quito

Internacional

Libertad

Independiente del Valle

Colo-Colo

Estudiantes

Bolívar

Pote 3

Atlético Nacional

Vélez Sarsfield

Fortaleza

Sporting Cristal

Universitario

Talleres

Deportivo Táchira

Universidad de Chile

Pote 4

Carabobo

Atlético Bucaramanga

Central Córdoba

San Antonio Bulo Bulo

Alianza Lima

Bahia ou Boston River

Cerro Porteño

Barcelona de Guayaquil

Onde assistir ao sorteio

O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo na ESPN (TV fechada), Disney (streaming —sujeito às condições da plataforma) e canal da Conmebol (Youtube).

Datas da Libertadores 2025