Sem Messi, Argentina divulga lista de convocados para duelos contra Uruguai e Brasil

O treinador Lionel Scaloni divulgou, nesta segunda-feira, a lista dos 26 jogadores convocados para defender a seleção da Argentina nos próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O craque Lionel Messi ficou fora da convocação.

Segundo informações do canal de televisão argentino TyC Sports, Messi acabou ficando de fora da lista de convocados por conta de uma lesão muscular. Voltando de contusão, o jogador atuou durante os 90 minutos na vitória do Inter Miami sobre o Atlanta United, no último domingo, por 2 a 1, pela MLS, e inclusive marcou o primeiro gol da equipe.

No entanto, por precaução, o técnico Lionel Scaloni não escolheu convocar o craque. Nesta edição das Eliminatórias, Messi tem seis gols marcados (artilheiro da competição) e três assistências, em nove jogos.

#SelecciónMayor Nómina de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de #Eliminatorias. ?? ¡Volvemos a vernos! ? pic.twitter.com/APD62lyHag ? ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) March 17, 2025

Além dele, o meia Paulo Dybala também vai desfalcar a Argentina nesta data-Fifa. O meia da Roma saiu machucado durante a vitória diante do Cagliari, neste domingo, por 1 a 0, pelo Campeonato Italiano. Segundo o jornal italiano Gazzetta, o jogador teve uma lesão no músculo posterior da coxa e ficará um mês longe dos gramados.

A Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com 25 pontos conquistados, em 12 jogos. Os atuais campeões do mundo visitam o Uruguai nesta sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário.

Em seguida, a Argentina recebe a Seleção Brasileira no dia 25 de março, terça-feira, às 21 horas, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. As partidas são válidas pelas rodadas 13 e 14 da competição.

Confira a lista completa dos convocados da Argentina

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) e Walter Benítez (PSV)

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Pezzella (River Plate), Balerdi (Olympique de Marselha), Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Racing) e Tagliafico (Lyon).

Meio-campistas: Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Mac Allister (Liverpool), Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Benjamin Domínguez (Bologna) e Thiago Almada (Lyon).

Atacantes: Nico González (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) e Santiago Castro (Bologna).