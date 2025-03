Seleção Brasileira começa a se apresentar em Brasília antes de duelo contra a Colômbia

Nesta segunda-feira, três dias antes da Seleção Brasileira receber a Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, os jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior começaram a se apresentar em Brasília, no hotel onde a delegação está hospedada.

O atacante João Pedro, do Brighton-ING, e o lateral direito Vanderson, do Monado-FRA, foram os primeiros atletas a chegar. A partida contra a Colômbia acontece nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Mané Garrincha.

"Depois de quatro meses, o sentimento é de alegria por reencontrar os companheiros. Esse ambiente é muito bom, maravilhoso, é um ambiente alegre e de companheirismo. Que possamos agora reencontrar todos e começar logo o trabalho para esses dois jogos importantes", disse Vanderson em entrevista à CBF TV.

ISSO É BRASIL! ??? ? DAVID LUIZ, RAPHINHA E NEYMAR JR no top 3 GOLAÇOS contra a Colômbia? A contagem regressiva para mais uma etapa das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 começou! No dia 20 de março, em Brasília, a Arena BRB Mané Garrincha será o palco de mais um desafio.... pic.twitter.com/90hzCjU4x8 ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 10, 2025

"Serão dois jogos difíceis. A gente sabe o quão importante será somar pontos para o restante da competição. Acredito que, fazendo o trabalho, a gente terá bons resultados nessas duas partidas", acrescentou.

Em seguida, o volante André e o meia Matheus Cunha, ambos do Wolverhampton-ING, o zagueiro Murillo, do Nottingham Forest-ING, o lateral esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, e o goleiro Bento, do Al-Nassr, também se apresentaram à Seleção.

Ao longo do dia, os demais jogadores devem chegar ao hotel na capital do país. O primeiro treino da Seleção acontece ainda nesta segunda-feira, às 17 horas, no Bezerrão.

Depois do duelo contra a Colômbia, o Brasil viaja para visitar a Argentina no dia 25 de março, terça-feira, às 21 horas, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. A Seleção Brasileira ocupa a 5ª posição, com 18 pontos conquistados.