São Paulo encerra Paulistão com pior performance ofensiva desde 2019

Eliminado na semifinal pelo Palmeiras, o São Paulo teve seu pior desempenho ofensivo desde a edição de 2019 do Campeonato Paulista. Em 14 duelos disputados, o Tricolor do Morumbis foi às redes em 19 oportunidades - isto é - média de 1,4 gols por jogo.

Desde 2019, quando foi finalista, mas marcou apenas 17 gols, o São Paulo ultrapassava a quantidade de 20 tentos no estadual. Em 2021, por exemplo, quando foi campeão, o Tricolor do Morumbis chegou aos incríveis 38 gols marcados, em 16 duelos pelo Paulistão.

Em 2025, o São Paulo teve como expoente no setor ofensivo o atacante André Silva, que foi às redes em cinco oportunidades. Além dele, o trio Luciano, Calleri e Lucas Moura marcou três gols.

Vale destacar o rendimento ofensivo do São Paulo longe do Morumbis. Fora de casa, o Tricolor marcou apenas seis gols, em sete duelos. Por outro lado, como mandante, em sete jogos, cravou 12 tentos.

Agora, o São Paulo retorna as gramados apenas para a estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de março (domingo). O Tricolor Paulista recebe, às 16h (de Brasília), no Morumbis, o Sport.

Confira o desempenho ofensivo do São Paulo no Paulistão desde 2019:

2025 - 19 gols



2024 - 21 gols



2023 - 23 gols



2022 - 27 gols



2021 - 38 gols



2020 - 21 gols



2019 - 17 gols