Libertadores: Casares festeja logística e quer 'quebrar escrita' em Córdoba

Do UOL, em São Paulo

O presidente Julio Casares, do São Paulo, comemorou a logística de viagens favorável ao Tricolor após o sorteio da fase de grupos da Libertadores, nesta segunda-feira.

A parte da logística de viagens ficou melhor. Paraguai, Argentina e Peru. Mas são todos jogos difíceis. O Libertad tem feito bons jogos, tem uma sequência de vitórias. O Talleres sempre cai no nosso caminho, é um time difícil. Não tem jogo fácil. Nós comemoramos um pouco a questão da logística. Que isso, com o nosso calendário, é importante. Lima é mais distante, mas não é algo muito preocupante. Julio Casares, à ESPN

São Paulo tem grupo acessível, mas revê carrasco

O São Paulo está no Grupo D. A equipe vai encarar Talleres (ARG), Libertad (PAR) e Alianz Lima (PER). Destes, apenas os peruanos exigirão uma viagem mais longa por parte do time brasileiro.

O Talleres já foi carrasco do São Paulo. O clube, da cidade de Córdoba, eliminou o Tricolor na fase preliminar da Libertadores em 2019.

Córdoba não traz boas recordações. Além de ser a cidade do Talleres, foi nela que o São Paulo foi derrotado pelo Independiente del Valle na final da Sul-Americana de 2022 e ficou com o vice. Casares quer quebrar a escrita.