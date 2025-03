Santos vê nova arena em fase avançada, mas WTorre e Neymar Pai 'discordam'

As reformas capitaneadas por Neymar Pai na Vila Belmiro levam o torcedor do Santos à pergunta: e a nova arena?

Neymar Pai proporcionou um novo vestiário, inaugurou um grande camarote e, junto aos seus parceiros, quer melhoras outras áreas do estádio da Vila Belmiro nas próximas semanas.

Essas melhorias geram dúvidas sobre o projeto de uma arena para o Santos onde fica atualmente a Vila Belmiro. Por que investir em reformas se a previsão é demolir em 2025?

O UOL conversou com alguns dirigentes do Santos e todos adotaram o mesmo tom otimista sobre a arena na Vila Belmiro. Os advogados do Peixe e da WTorre estariam concluindo os contratos.

Na WTorre, porém, o UOL ouviu um discurso diferente: "Esfriou muito", disse um profissional que acompanha o projeto desde o início.

A reportagem não conseguiu contato com Neymar Pai, mas ouviu de pessoas próximas que ele gostaria de uma arena em outro local e a manutenção da Vila Belmiro como "patrimônio histórico" para alguns jogos.

A ideia do Peixe seria vender cadeiras e camarotes para conseguir o dinheiro suficiente para iniciar as obras ainda neste ano. Anteriormente, se falava até de começar a construção no primeiro semestre.