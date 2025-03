RMP: Surgimento de Juninho é grande notícia do Flamengo nas finais

As boas atuações do atacante Juninho na reta final do Campeonato Carioca podem fazer o torcedor do Flamengo sorrir, disse Renato Maurício Prado na Live do Clube, nesta segunda (17).

Para o colunista, o atacante dá sinais de que realmente pode ser um bom substituto para Pedro, que ainda se recupera de uma grave lesão no joelho.

Uma das grandes notícias para o Flamengo na reta final do Carioca é o surgimento do Juninho. Nem digo ressurgimento, porque, para mim, ainda não tinha aparecido. [...] Ele fez o gol do título, se levar a ferro e fogo. E entrou muito bem no segundo jogo. Se ele mantiver este nível de atuação, o Flamengo começa a resolver o problema do substituto do Pedro.

RMP

O Flamengo empatou com o Fluminense na tarde de ontem, no Maracanã, e faturou o Campeonato Carioca pelo segundo ano consecutivo. Esta é a 39ª conquista do clube no torneio.

O jogo ficou no 0 a 0. No primeiro encontro, a equipe da Gávea já havia vencido por 2 a 1. Com o título, o Fla ganhou o Estadual do Rio de Janeiro pela quinta vez em sete anos — em 2022 e 2023 o Tricolor se sagrou campeão.

Assista à Live do Flamengo na íntegra