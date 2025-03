Raphinha 'dispensa' Bola de Ouro e aponta único objetivo na carreira

Destaque do Barcelona na atual temporada, Raphinha tem sido apontado como um dos favoritos a levar a Bola de Ouro, mas não encara o prêmio como objetivo na carreira.

O que aconteceu

Parte da imprensa da Espanha e nomes como Thierry Henry veem o jogador despontando como favorito ao prêmio de melhor do mundo. Na semana passada, Raphinha chegou a 11 gols na Liga dos Campeões e se tornou o brasileiro com mais gols em uma edição do torneio, superando os compatriotas Jardel, Rivaldo, Kaká e Neymar, que têm dez.

Raphinha está lá em cima [na disputa pela Bola de Ouro]. Eu explico: o Raphinha está na frente dos outros pelo que está fazendo na Champions League. São 11 gols! Salah é um grande concorrente, Kane também. Mas, na Champions League, se você performa, além de ganhar sua Liga, você vai ser mais lembrado Thierry Henry, à CBS Sports

Raphinha diz que a Bola de Ouro não é um objetivo pessoal. O brasileiro prefere dar valor às conquistas coletivas e diz que se estiver entre os candidatos já será uma vitória.

Para te falar a verdade, não é um objetivo pessoal meu. Obviamente se eu for um dos candidatos e estiver presente na premiação, já é uma vitória para mim, independente de ganhar ou não

Por tudo que eu passei na minha carreira, fora extracampo, só o fato de estar lá é uma vitória imensa. Não é um objetivo pessoal ganhar a Bola de Ouro. Eu tenho os meus, mas dentro de campo. Meu único objetivo é ser melhor hoje do que eu fui ontem Raphinha, em entrevista à ESPN

O Barcelona de Raphinha faz uma grande temporada em 2024/25. O time lidera o Campeonato Espanhol, está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões (encara o Borussia Dortmund) e ainda disputa as semifinais da Copa do Rei, contra o Atlético de Madri.

Convocado por Dorival Júnior, Raphinha deve fazer dois jogos pelo Brasil antes de voltar ao Barcelona. A seleção encara a Colômbia na quinta-feira (20) e a Argentina no dia 25, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

"Não vejo o Barcelona sem ele"

Na mesma entrevista, Raphinha surpreendeu ao citar um jogador não tão badalado do Barcelona que, segundo ele, é indispensável para o time: Pedri. O meio-campista tem 22 anos e, apesar de ter números de destaque nas estatísticas, é peça-chave no time de Hansi Flick.

É um jogador que tem uma qualidade indiscutível. Não vejo nosso time sem o Pedri. Ele tem que estar em todos os jogos, porque é quem faz o time andar. Independentemente da idade, é um jogador experiente. Dividir o campo com ele é sempre especial. Quando a gente não sabe muito o que fazer com a bola, joga para ele e dá uma tranquilizada no jogo

Pedri tem 185 jogos com a camisa do Barcelona e soma 25 gols, além de 20 assistências. Na temporada atual, ele tem cinco tentos e sete passes para gol em 42 partidas.