Raniele destaca virada de chave do Corinthians e vê pausa para data Fifa como "positiva"

O Corinthians deu um grande passo rumo ao título do Campeonato Paulista. No último domingo, o Alvinegro superou o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, graças a um gol de Yuri Alberto. Agora, o Timão terá a vantagem do empate no duelo de volta, que será na Neo Química Arena.

A vitória no Derby restaura a confiança do Corinthians, que vinha com a moral em baixa após a eliminação precoce na terceira fase da Libertadores. Um dos destaques da equipe neste domingo, o volante Raniele destacou a rápida virada de chave no elenco para chegar ao clássico com as energias renovadas.

"Ficamos muito tristes pela eliminação, queríamos seguir na Libertadores e ir para a fase de grupos, almejar coisas maiores, mas são as coisas que esse grupo faz. Ano passado, infelizmente também tivemos duas eliminações em menos de duas semanas, se não me engano na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e depois disso demonstramos nossa força e emplacamos dez vitórias seguidas. São as coisas que a gente faz. Lógico, precisamos continuar focados, precisamos continuar ligados. Lamentamos muito ter ficado fora da Libertadores, mas no outro dia temos que estar focados de novo. No Brasil é assim, não existe isso. Não existe relaxamento. Perdemos um jogo, enxugamos as lágrimas e dois, três dias depois, já temos que jogar de novo. Assim como se a gente tivesse passado, nada teria mudado muita coisa do que fizemos aqui hoje. Viemos aqui para fazer o nosso trabalho e vencer o jogo. Precisamos seguir, levantar a cabeça, tem sido uma prova de que nosso grupo é muito focado", declarou na zona mista.

O volante também avaliou a pausa no calendário para a data Fifa como positiva. Tanto Corinthians como Palmeiras terão pouco mais de uma semana para se preparar para o jogo de volta, que está previsto para ser realizado no próximo dia 27 de março.

"É positivo, porque nós jogamos três dias atrás e o Palmeiras jogou no último fim de semana. Viemos de um batida muito grande, e temos feito os resultados. Me corrijam se eu estiver errado, mas dos últimos 20 jogos, perdemos dois. Infelizmente foram jogos que não podíamos perder, mas temos conseguido fazer nosso trabalho. Essa pausa é positiva, temos tempo para descansar, para trabalhar, para os nossos jogadores também poderem ir para suas seleções fazer o trabalho deles e poder ajudar a gente no jogo da volta", analisou Raniele.

Raniele ainda destacou o que, em sua visão, fez a diferença na vitória alvinegra no Derby. O volante entende que o sacrifício e a entrega de todos os jogadores do time contribuíram de forma decisiva para o resultado.

"Acho que o mais importante hoje foi o sacrifício que todo mundo fez, porque hoje olhamos e vimos o Memphis e o Romero, jogadores de seleção, indo atrás dos laterais dos caras, baixando para defender. E quando a gente se entrega dessa maneira, a gente se propõe a fazer o que temos que fazer, somos um time muito forte. Vínhamos tomando gols em todos os jogos e nos últimos dois jogos conseguimos corrigir isso. O trabalho da defesa é de todo mundo. Então ver todo mundo se sacrificando ali atrás, baixando para defender e dando carrinho, ainda mais quando se trata de Corinthians, isso nos dá uma energia gigantesca. Acredito que ganhamos hoje o jogo na nossa entrega, no nosso sacrifício", comentou.

Com a vantagem no placar agregado, o Corinthians volta a enfrentar o Palmeiras no segundo jogo da final do Paulistão. O jogo de volta está previsto para o próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Apesar do mando de campo, Raniele sabe que não será uma partida fácil.

"A gente sabe que veio aqui e fez o nosso trabalho, que foi um bom jogo, bem jogado, mas sabemos que essa vantagem... tomara que não, mas é muito pouco ainda. Sabemos que temos um trabalho a fazer ainda no segundo jogo, então temos que comemorar o que fizemos, óbvio, porque tem muito tempo que o Corinthians não ganha no estádio deles. Temos que comemorar isso hoje, mas a partir de terça-feira, já focar na volta, porque a batalha vai ser mais difícil ainda do que foi hoje", concluiu o jogador.

O Alvinegro paulista voltou à decisão do Estadual depois de cinco anos e, agora, quer encerrar um jejum incômodo: a equipe não conquista um título desde 2019, quando ergueu o Paulista. Além disso, o Timão também tenta impedir o tetracampeonato inédito do rival.