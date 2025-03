Quem pode bater o Flamengo de Filipe Luís? Colunistas debatem

Quem é o maior desafiante em 2025 do Flamengo de Filipe Luís, que chegou a três títulos com uma derrota no cargo? No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri e Arnaldo Ribeiro debateram a questão.

Juca: Flamengo é disparadamente o time a ser batido

Todo mundo pode bater o Flamengo, né? Poder pode, eu quero ver bater. Eu tô até surpreso com a timidez dos prognósticos. Claro, o Campeonato Estadual não é régua para coisa alguma, mas o Flamengo independe do estadual, o Flamengo tem o melhor elenco de futebol das Américas.

Tem um elenco equilibrado, que pode perder jogadores valiosíssimos e tem quem não deixe cair tanto o nível de um time para o outro. Então, é evidente que o Flamengo é o mais forte de todos — o Flamengo é favorito em todas as competições que entra.

Vai ganhar? Tem mata-mata, essas coisas todas. E ontem quase tomou um gol no último minuto, ia ser vítima de uma baita injustiça, porque anular o gol do Plata é um absurdo, um absurdo completo — é típico de quem nunca jogou futebol dar falta naquele enrosco; se houve falta, foi do jogador do Fluminense, e não do Juninho.

Para mim, o Flamengo é desparadamente o time a ser batido. Disparadamente, os demais vão brigar.

Juca Kfouri

Arnaldo: Rival do Flamengo é o Palmeiras, que investiu muito mais

Em princípio, Inter e Galo não são desafiantes. Os estaduais são precoces, mas há quanto tempo a gente fala Flamengo, Palmeiras e mais um? Independente dos campeões estaduais: é Flamengo, Palmeiras e um desafiante. O Botafogo foi o intruso do ano passado, assim como o Atlético Mineiro foi o intruso em 2021.

Mesmo que o Palmeiras perca o Paulista, é provável que seja novamente Flamengo, Palmeiras e mais alguém para desafiar. Não é o caso, em princípio, do Galo e do Inter. Mesmo com o excelente trabalho do Inter, não vejo ele à altura de Flamengo e Palmeiras.

Agora, entre Flamengo e Palmeiras, tem uma diferença muito grande nessa temporada. Se você pegar o que o Palmeiras fez em termos de contratação, é disparado o clube que mais investiu no Brasil — investiu mais de R$ 415 milhões no time dele. O Flamengo investiu R$ 31 milhões, diferente de anos passados. O Flamengo foi o 13º, o Palmeiras foi o primeiro, com o Botafogo em segundo.

A gente cobra normalmente do Flamengo todos os anos, e o Palmeiras viveu como a alternativa mais barata, pelo trabalho do técnico, como desafiante do Flamengo. Na minha opinião, esse ano é o contrário. Os olhares e as cobranças, a questão do bom futebol e dos títulos em relação ao time que mais investiu, é o Palmeiras.

Acho precoce ainda a gente analisar o Palmeiras pelo Campeonato Estadual. Mas não é nem o Inter nem o Atlético-MG o desafiante do Flamengo -- é, como sempre tem sido, o Palmeiras.

Arnaldo Ribeiro

Corinthians faz um Paulistão 10 vezes melhor que o Palmeiras, diz Arnaldo

O Corinthians é o melhor time do Paulistão 2025 e merece o título, disse o colunista Arnaldo Ribeiro.

O Corinthians faz um campeonato 10 vezes melhor que o Palmeiras. O Corinthians faz um Campeonato Paulista em que ele merece ser campeão pelo campeonato que faz. O Palmeiras não merece.

O Corinthians leva esse campeonato de uma forma diferente de todos os outros desde o início — só perdeu aquele jogo para o São Paulo.

E o Corinthians mostrou grande poder de recuperação em relação a [eliminação na] Libertadores, inclusive físico, porque jogou na quarta-feira à noite atrás do resultado, e Palmeiras jogou na segunda-feira.

Arnaldo Ribeiro

