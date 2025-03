Presidente pede humildade após vitória do Corinthians, e Fabinho reforça: "Tem o segundo jogo"

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, pediu humildade após a vitória sobre o Palmeiras, no último domingo, no Allianz Parque, pelo jogo da ida da final do Campeonato Paulista. O Timão venceu o rival por 1 a 0 e saiu em vantagem na decisão estadual.

O mandatário esteve presente no sorteio dos grupos da Sul-Americana, nesta segunda-feira, em Luque, no Paraguai, e disse que o clube "ainda não conquistou nada".

"É um passo importante, mas precisamos ter muita humildade. Ainda não conquistamos nada. Temos uma vantagem, ainda mais por jogar na nossa arena. Mas estamos muito focados para, se Deus quiser, buscar esse título", disse Augusto Melo à ESPN.

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado também concedeu entrevista e reforçou o discurso do presidente. Ele valorizou o triunfo na partida de ida, mas evita comemorar antecipadamente.

"Partida difícil de jogar no estádio do Palmeiras. A vitória é muito importante, mas sabemos que futebol se resolve dentro de campo. Ainda tem o segundo jogo. A gente analisa com muita responsabilidade, precisamos fazer uma preparação importante para o jogo de volta. Respeitamos o adversário", afirmou o dirigente.

"Teremos uns dias para descansar, isso é super importante. Vínhamos de uma sequência longa. Agora a gente precisa recuperar a parte física e mental para esse segundo jogo", concluiu.

O Derby decisivo está agendado para o dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Em vantagem, o Corinthians pode garantir a taça do Paulistão com um simples empate. Uma derrota do Timão por um gol levará a decisão para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dá o troféu ao Palmeiras.

Além de tentar evitar o tetracampeonato do rival, o clube do Parque São Jorge busca encerrar um jejum de seis anos sem conquistar um título.