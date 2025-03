Presidente do Flamengo minimiza jogo na altitude: 'Ficou de bom tamanho'

A Conmebol sorteou os grupos da Copa Libertadores nesta segunda-feira, em sua sede em Luque, Paraguai. O Flamengo caiu no grupo C, e o dirigente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, minimizou a "altitude" como dificuldade ao clube.

O que aconteceu

Bap comentou sobre a situação do Flamengo na Libertadores, e negou a "altitude" como um problema: "Ficou de bom tamanho, conceitualmente tem alguns grupos mais parelhos do que o nosso, então acho que o Flamengo não tem nada que reclamar, tem que focar no trabalho, fazer o que a gente controla e realizar uma grande Libertadores, uma grande primeira fase para começar essa Libertadores de 25", disse o presidente, à ESPN.

"A gente tem uma infraestrutura bastante aparelhada e ajustada para gerar o conforto necessário para os atletas, então isso está longe de ser um problema", relatou. O Flamengo terá pela frente LDU de Quito (EQU), Deportivo Táchira (VEN) e Central Córdoba (ARG). A equipe equatoriana tem sua casa, o Estádio Rodrigo Paz Delgado, a 2.850 metros de altitude, um dos mais altos no continente sul-americano.

A fase de grupos da Copa Libertadores está prevista para ter início em 2 de abril, com encerramento marcado para 28 de maio, quase dois meses depois.