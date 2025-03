Presidente da Conmebol cita Luighi, do Palmeiras, e anuncia medida para combate ao racismo

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, discursou antes de sorteio da fase de grupos da Libertadores. No evento realizado na sede da entidade do futebol sul-americano, o dirigente falou sobre casos de racismos nos jogos organizados pela confederação e citou o ocorrido com Luighi, do Palmeiras, durante a Libertadores sub-20.

Ele citou, como desafio, o combate a esse tipo de crime e admitiu que as sanções aplicadas não são suficientes para resolver o problema, que é um "flagelo" com origem na sociedade.

"Não posso seguir sem falar de racismo, um problema muito grande que o futebol enfrenta. Gostaria também de abordar uma questão que nos desafia como organização. O racismo é um flagelo que não tem origem no futebol, mas na sociedade. Mas, afeta o futebol. A Conmebol é sensível a essa realidade. Como poderia não ser à dor do Luighi. Nosso desafio é estar junto daqueles que não são responsáveis por esses atos. A Conmebol aplica sanções e faz tudo o que está a seu alcance para mudar essa realidade, mas isso não é suficiente", disse durante cerimônia.

No último dia 6 de março, Luighi e Figueiredo foram vítimas de atos racistas durante jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20, em jogo que aconteceu no Paraguai. Enquanto Figueiredo deixava o campo para ser substituído, passou próximo da arquibancada e viu um torcedor, com criança no colo, fazer gestos imitando um macaco. Na sequência, Luighi, à beira do gramado, também sofreu ofensas racistas e ainda recebeu cusparadas.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não compareceu ao sorteio como forma de protesto pela falta de medidas duras para combater o racismo. Como pena ao Cerro Porteño, a Conmebol aplicou uma multa de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil na cotação atual), portões fechados e medidas educativas em campanha nas redes sociais.

Domínguez anunciou que a Conmebol decidiu "convocar as autoridades de governo de todo o continente e as associações membros com objetivo de estabelecer uma atuação conjunta que permita responder de forma simultânea à qualquer manifestação de discriminação e violência".

"Precisamos entender que o racismo está enraizado na sociedade, e o futebol como organização está lutando com as ferramentas que estão à seu alcance. Quero anunciar que a Conmebol decidiu convocar as autoridades de governo de todo o continente e as associações membros com objetivo de estabelecer uma atuação conjunta que permita responder de forma simultânea à qualquer manifestação de discriminação e violência", finalizou.

O Palmeiras está no grupo H, ao lado de Bolívar-BOL, Sporting Cristal-PER e do próprio Cerro Porteño-PAR. A fase de grupos será disputada entre os dias 2 de abril e 28 de maio.