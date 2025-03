PM prende 20 por brigas no entorno do Maracanã em Fla x Flu

Do UOL, no Rio de Janeiro

O UOL apurou que a Polícia Militar conduziu 20 elementos à delegacia por conta de brigas no entorno do Maracanã antes e depois do Fla x Flu de ontem, que culminou com o título carioca do Rubro-Negro.

O que aconteceu

Organizadas dos clubes se enfrentaram em ruas próximas ao estádio. Houve tentativas de invasão de setores destinados às torcidas adversárias.

Relatos dão conta de pancadarias antes do jogo na rua São Francisco Xavier, no acesso ao setor Sul, reservado aos tricolores. Após o clássico, novos incidentes aconteceram na Praça Saes Peña e na Praça Varnhagen, no bairro da Tijuca, vizinho ao Maracanã.

Pela manhã, uma batalha campal aconteceu no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte. Com o uso de pedaços de pau, cadeiras e bombas, as organizadas de Flamengo e Fluminense se enfrentaram na comunidade do Rato Molhado. Nesta briga, porém, não houve registro de prisões e, segundo a Polícia Militar, o tumulto foi dispersado com a utilização de bastões.

A PMERJ trabalhou com mais de 600 homens no clássico, entre policiais do Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios (Bepe), 6° BPM (Tijuca), Comando de Polícia Especializado (CPE) e Comando de Operações Especiais (COE).