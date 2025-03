Hospital não divulgará mais boletins sobre saúde de jogador do Bragantino

O Hospital Unimed de Ribeirão Preto, onde está internado o atacante Pedro Severino, do Bragantino, informou nesta segunda-feira que não divulgará mais boletins médicos sobre o estado de saúde do jogador.

O que aconteceu

A decisão partiu da família. Os familiares do jogador vivem "um momento difícil e de fragilidade emocional", segundo a nota e pediram respeito à privacidade.

Pedro Severino segue internado na UTI e está em estado grave. No boletim divulgado na última sexta-feira, o hospital informou que o atleta já passava alguns períodos do dia respirando sem a ajuda de ventilação mecânica.

Veja nota completa

"A Unimed Ribeirão Preto informa que, a pedido da família do paciente Pedro Henrique Severino, não serão mais divulgadas, momentaneamente, atualizações sobre o estado de saúde do jogador. O motivo é que a família atravessa há 13 dias um momento difícil e de fragilidade emocional e, apenas por isso, solicita a compreensão e respeito de todos para preservar sua privacidade.

Agradecemos o interesse e o apoio da imprensa até o momento e reforçamos que também não será possível o agendamento de declarações públicas sobre o caso. Entretanto, em qualquer mudança de conduta para o caso, avisaremos à imprensa, imediatamente.

Contamos com a colaboração de todos em respeito ao pedido da família do jogador.

Pedro Henrique Severino sofreu acidente em 4 de março e foi transferido para o Hospital Unimed Ribeirão Preto no dia 6 de de março, onde permanece internado na ala de UTI - Unidade de Terapia Intensiva."

O acidente

Pedro Severino, atacante do sub-20 do Bragantino, teve um grave traumatismo craniano após acidente na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana. O carro colidiu contra a traseira de um caminhão. Pedro estava no banco do passageiro.

O motorista particular admitiu que dormiu ao volante. Ele passou por teste de bafômetro, que não detectou consumo de álcool.

Os pais de Pedro Severino, Lucas e Lúcia, estavam em Porto Seguro durante o carnaval e retornaram a São Paulo imediatamente quando informados do acidente. O tio Válter Júnior, o Torrinha, e o empresário André Castilho foram os primeiros a chegar em Americana. Pedro foi transferido para Ribeirão Preto no último dia 6.

O jovem jogador está emprestado pelo Botafogo-SP. Ele é filho de Lucas Severino, atacante que jogou em Athletico, Cruzeiro e Corinthians no início do século.

Pedro Castro, outro atleta do Bragantino, estava no banco de trás e sofreu uma fratura na vértebra cervical. O atleta recebeu alta hospitalar no último dia 7.

Os atletas do sub-20 do Bragantino iam para o centro de treinamento do clube, em Atibaia, quando sofreram o acidente. Seria o primeiro treinamento de Pedro Severino pelo novo clube.