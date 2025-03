Para ser campeão, Palmeiras precisa buscar 5ª virada em finais de Paulista

O Corinthians aprontou para cima do Palmeiras e venceu o rival por 1 a 0 no último domingo (16), no Allianz Parque, na partida de ida da final do Campeonato Paulista.

Agora, se quiser ser campeão, o Verdão precisa buscar a virada no jogo de volta, algo que já aconteceu quatro vezes na história do Palmeiras no campeonato estadual.

Confira o levantamento, que contabiliza apenas finais de Paulista com jogos de ida de volta, sem contar campeonatos de pontos corridos ou quadrangular final.

Histórico de viradas

O Palmeiras já foi campeão paulista após perder o jogo de ida em quatro oportunidades. Três delas aconteceram nas últimas três temporadas, em seu tricampeonato estadual.

Em 2022, o Palmeiras perdeu para o São Paulo por 3 a 1 na ida, no Morumbi, e venceu na volta por 4 a 0. Em 2023, nova derrota na ida, dessa vez para o Água Santa por 2 a 1, e de novo 4 a 0 virando no Allianz. Por fim, em 2024, o Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Santos na Vila, mas foi campeão ao vencer o Peixe no jogo de volta por 2 a 0.

A outra virada do Palmeiras em uma final de Paulista ocorreu contra o próprio Corinthians, em 1993. Naquela ocasião, o Verdão perdeu na ida por 1 a 0 no Morumbi, e precisava vencer a partida de volta, que não contava saldo de gols, para levar a partida à prorrogação. O Palmeiras venceu por 3 a 0, e na prorrogação fez o gol da vitória com Evair, de pênalti.

Ao todo, 41 finais de Paulista foram disputadas com jogos de ida e volta a partir dos anos 1970. Em oito ocasiões (19,51%), um time que saiu perdendo virou no jogo de volta e foi campeão. Em outras 22 disputadas, o time que saiu vencendo confirmou o título na volta (53,65%), e ainda houve outros 11 empates no primeiro jogo (26,82%).

Contando apenas finais em que um time saiu vencendo na primeira partida, foram 30 finais, com as viradas correspondendo a 26,66%, contra 73,33% de confirmações de título para quem venceu a primeira partida.

Confira as oito viradas que já aconteceram no Paulistão

1993: O Palmeiras perdeu a partida de ida para o Corinthians por 1 a 0. Na volta, o Verdão precisava vencer a partida para levar o jogo para a prorrogação (o regulamento não previa saldo de gols em placar agregado). O Palmeiras venceu por 3 a 0 na volta, e na prorrogação venceu o Corinthians por 1 a 0 com gol de Evair, de pênalti.

1998: O Corinthians tomou outra virada de um rival, dessa vez para o São Paulo. O Timão venceu na ida por 2 a 1, mas perdeu o título no jogo de volta: 3 a 1 para o São Paulo, com grande atuação de França e Raí, que havia voltado para o Tricolor para ajudar na final.

2007: O Santos saiu perdendo por 2 a 0 para o São Caetano, mas venceu o jogo de volta pelo mesmo placar e foi campeão com 2 a 2 no placar agregado por ter tido a melhor campanha na 1ª fase.

2015: O Santos perdeu a primeira partida por 1 a 0 para o Palmeiras, mas ganhou de 2 a 1 na volta e foi campeão nos pênaltis por 4 a 2 na Vila Belmiro.

2018: O Corinthians perdeu na ida por 1 a 0 para o Palmeiras, mas foi campeão dentro do Allianz no jogo de volta após devolver o placar de 1 a 0 e ser campeão nos pênaltis.

2022: O Palmeiras perdeu para o São Paulo por 3 a 1 na ida, no Morumbi, e venceu na volta por 4 a 0

2023: O Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Água Santa e, na volta, foi campeão fazendo 4 a 0

2024: O Palmeiras saiu perdendo mais uma vez, dessa vez para o Santos, por 1 a 0. Na volta, foi campeão ao vencer o Peixe por 2 a 0.