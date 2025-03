Palmeiras tem folga dupla antes de começar preparação para buscar virada na final do Paulista

O Palmeiras perdeu do Corinthians, por 1 a 0, na noite do último domingo, em duelo de ida da final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Depois desse compromisso, a delegação palmeirense recebeu dos dias de folga e voltará aos treinos na manhã de quarta-feira, na Academia de Futebol.

O segundo jogo da final está marcado para acontecer apenas após a data Fifa. A decisão será no dia 27 de março, às 21h35 (de Brasília).

Neste período, o técnico Abel Ferreira terá os desfalques dos selecionados Estêvão (Seleção Brasileira), Richard Ríos (seleção colombiana), Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez (todos convocados à seleção uruguaia). O Verdão prepara uma logística para contar com o quinteto para o jogo de volta.

Faltam 90 minutos decisivos e nós vamos LUTAR SEM PARAR em busca da virada! — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 16, 2025

Dois dias antes da segunda final, Brasil e Argentina se enfrentam no Estádio Monumental de Núñez, às 21 horas. Enquanto o Uruguai duela com a Bolívia, em La Paz, às 17 horas, no Estádio Municipal de El Alto.

O zagueiro Gustavo Gómez é outra peça que está fora do quebra-cabeça, no momento. Na última semana, o paraguaio sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito e virou baixa. O Verdão também aproveita o período sem jogos para tentar recuperar o atleta.

Além dele, estão no Departamento Médico Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Mauricio (cirurgia no ombro direito). Esses, porém, não devem estar à disposição para o Derby. Durante o Derby, Marcos Rocha sentiu dores musculares e foi substituído no primeiro tempo. O lateral deve ter o quadro atualizado na reapresentação do restante do time.