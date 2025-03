Palmeiras se apega a exemplo de Corinthians por virada e vingança na final

O Palmeiras leva vantagem no histórico de finais contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. No entanto, após perder no Allianz Parque por 1 a 0, o Alviverde levará a desvantagem para o jogo da volta, no próximo dia 27, com outro objetivo além de virar o placar: vingar o título do rival em 2018.

O que aconteceu

Na última decisão estadual com Dérbi, em 2020, o Palmeiras sofreu contra o rival, mas levou a taça nos pênaltis. O Alviverde empatou sem gols o jogo de ida, na Neo Química Arena, e garantiu o título em casa com drama, após levar o empate por 1 a 1 nos acréscimos.

Porém, no penúltimo encontro, em 2018, o Alviverde sentiu o gosto de perder a taça dentro da sua própria casa. O Alviverde venceu em Itaquera e perdeu no Allianz Parque, novamente nos pênaltis. O resultado, à época, permitiu que o Timão conquistasse o bicampeonato paulista.

Em 2025, o clube palestrino tem a chance de vingar o resultado de sete anos atrás. As viradas recentes da equipe também servem de combustível para os jogadores.

Nada [muda fora de casa]. Somos maduros. Uma equipe que participa de várias finais, carregamos isso para poder reverter. Temos nossa identidade, não fugimos nunca disso, vamos mostrar nossa força para reverter mais um jogo.

Murilo, zagueiro do Palmeiras, em zona mista

A gente vem de três finais de Paulista virando no segundo jogo. O espírito é esse. Focar em trabalhar esses dias que temos para reverter o resultado.

Piquerez, lateral do Palmeiras

Nas três viradas citadas pelo uruguaio, entretanto, o Verdão decidiu o troféu em casa ao ser derrotado como visitante nas primeiras partidas contra São Paulo, Água Santa e Santos. Desta vez, o cenário é diferente com a finalíssima em Itaquera.

Abel Ferreira também acredita que é possível reverter o placar na casa do adversário. "[Vai ser seu maior desafio virar o jogo fora de casa?] O meu maior desafio foi atravessar o Atlântico e treinar o Palmeiras. Agora é se preparar, não temos nada a perder"

