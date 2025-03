Palmeiras chega à quarta final seguida precisando virar em jogo de volta, mas encara cenário diferente

O Palmeiras está em busca do tetra do Campeonato Paulista. Contudo, neste domingo, viu esse sonho ficar um pouco distante ao ser derrotado, por 1 a 0, para o Corinthians, no primeiro jogo da final. Yuri Alberto foi quem marcou o gol do Timão no Allianz Parque.

O Verdão, inclusive, parece viver um roteiro repetido ao dos últimos três anos, nos quais sagrou-se campeão Estadual. Em todos eles, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira saiu em desvantagem no jogo de ida da decisão. Dessa vez, porém, o cenário é um pouco distinto.

Nas finais de 2022, 2023 e 2024, o Verdão teve o benefício de decidir em casa. Ou seja, as derrotas todas foram no jogo de ida, disputado na casa de rival. Em 2025, o Verdão terá que buscar esse resultado fora de casa, longe de seus torcedores. O jogo de volta, com torcida única do Corinthians, acontece no dia 27 de março, na Neo Química Arena.

Em 2022, início da sequência do tricampeonato, o Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo, no primeiro jogo, por 3 a 1, no Morumbis. No jogo de volta, no Allianz Parque, aplicou uma goleada por 4 a 0 e faturou a taça. No ano seguinte, a história repetiu-se, mas contra o Água Santa. O Verdão foi derrotado por 2 a 1, em Diadema, e, depois, em casa, fez 4 a 0.

Por fim, em 2024, o Palmeiras saiu atrás contra o Santos, no jogo de ida, pelo placar de 1 a 0. Na volta, frente à torcida alviverde, venceu por 2 a 0 e faturou o tricampeonato. Neste ano, o Alviverde terá que fazer valer o canto "time da virada" para conquistar o inédito tetra do Paulista na era profissional da competição.

O Palmeiras, agora, terá cerca de dez dias para se preparar para o segundo jogo da final. Contudo, a equipe estará desfalcada, nesse período, de algumas peças, que estarão à serviço das respectivas seleções nacionais, que disputarão as Eliminatórias para a Copa do Mundo entre os dias 22 e 25 de março.

Questionado sobre o desafio de virar o clássico para conquistar sua 11ª taça pelo Palmeiras, Abel não avaliou a situação como seu maior desafio desde que chegou ao clube. O treinador espera mais eficácia do seu clube e irá preparar com os jogadores que tiver à disposição.

"O meu maior desafio foi atravessar o Atlântico para treinar o Palmeiras. Agora é preparar, não temos nada a perder. Temos jogo daqui a não sei quanto tempo, a Federação Paulista deve ser das poucas que deixou prolongar, o Carioca conseguiu acabar hoje, o Paulista não. Mas não vou entrar por aí. Vamos nos preparar com os jogadores que tivermos para a final na casa do nosso adversário. Como disse, não temos nada a perder. Espero que a gente consiga replicar o jogo, mas com eficácia e disputar na casa do nosso adversário", declarou Abel Ferreira após a partida.