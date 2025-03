Oscar mostra adaptação e é o 2º jogador de linha do São Paulo com maior minutagem no Paulista

Oscar, meio-campista do São Paulo, se adaptou bem ao futebol brasileiro e iniciou a temporada em alta. Muito questionado, sobretudo sobre sua parte física, o ex-Chelsea mostrou boa resposta e é o segundo jogador de linha do Tricolor com mais tempo nos gramados desde sua reestreia.

Apenas o zagueiro Arboleda ficou a frente de Oscar no quesito minutagem. Segundo dados do Transfermarkt, o camisa 8 do São Paulo participou, em 2025, de 914 minutos. O zagueiro equatoriano lidera a estatístca, com 1080. Entre os dois atletas, aparece o goleiro Rafael, que esteve nos gramados por 990 minutos.

Desde que estreou, inclusive, Oscar deixou de particpar de apenas dois jogos com o São Paulo. O meio-campista já soma 12 duelos com o Tricolor do Mormbis, sendo que, em dez deles, começou na equipe titular de Zubeldía.

No período, Oscar marcou dois gols e distribuiu quatro assistências aos seus companheiros. Desta maneira, apenas o atacante argentino Calleri (três gols e quatro assistências) participou de mais tentos pelo São Paulo nesta temporada.

"Eu sei que eu venho de um futebol que não era tão visto aqui no Brasil. Mas a minha forma física estava muito boa. Eu sempre joguei todos os jogos 90 minutos lá na China e aqui também. A maioria dos jogos que estou começando a jogar, eu jogo até o final. E sou um dos que mais jogo no jogo. Então a forma física, eu nunca tive problema de lesão. Então não estou tendo problema nessa parte. Mas lógico, o futebol brasileiro é outro futebol. E eu fico feliz por ter voltado bem também. O grupo está me ajudando bastante. O Zubeldía também está dando bastante confiança para mim. Então isso aí também facilita dentro do campo", afirmou o jogador do São Paulo em entrevista coletiva na última semana.

O São Paulo, de Oscar, eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, retorna as gramados apenas para a estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de março (domingo). O Tricolor Paulista recebe, às 16h (de Brasília), no Morumbis, o Sport.