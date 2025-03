Minas assume liderança da Superliga feminina de vôlei após tie-break maluco

De forma dramática, o Gerdau Minas assumiu a liderança provisória da Superliga Feminina de vôlei na temporada 2024/2025. Nanoitede hoje, vitória emocionante sobre o Osasco/São Cristóvão Saúde por 3 sets a 2, parciais de 25-15, 25-22, 26-28, 24-26 e 20-18, na Arena UniBH, pela 10ª rodada do returno.

O time de Nicola Negro chegou aos 48 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Dentil/Praia Clube (2º). O time de Uberlândia (MG), que tem 47, encara o Sesc RJ Flamengo (6º ), amanhã, às 18h, em casa. Os arquirrivais mineiros ainda duelarão na última rodada, na próxima sexta-feira. O Osasco permanece em terceiro lugar, agora com 44 pontos.

O jogo

As donas da casa abriram 2 a 0, viram o crescimento das paulistas e chegaram a estar perdendo o tie-break por 8 a 2. Com um saque mais agressivo e com o bloqueio aparecendo no momentos decisivos do último set, as mineiras buscaram a reação para fazer a festa diante da torcida.

A oposta Kisy e a ponteira dominicana Peña foram as maiores pontuadoras do Minas, com 24 e 20 pontos, respectivamente. Com grande atuação no set decisivo, a líbero Kika foi premiada com o Troféu VivaVôlei de melhor em quadra. Bicampeã olímpica, a central Thaisa marcou mais 18.

No lado do Osasco, Tifanny começou na ponta, na escalação mais ofensiva proposta por Luizomar de Moura, mas a tática não deu certo. A atacante foi deslocada para a saída no lugar de Polina Rahimova a partir do terceiro set, e, ao lado de Natália, liderou uma reviravolta no time paulista. Ela foi a maior pontuadora da noite, com 27 acertos.

O saque agressivo foi um diferencial do Minas nas primeiras duas parciais, com forte pressão sobre a linha de recepção do Osasco, especialmente em Natália. A ponteira campeã olímpica foi caçada e enfrentou dificuldades, mas cresceu e terminou a partida com 22 acertos.

Além disso, o bloqueio também ajudou a mudar o panorama do jogo. O Osasco havia pontuado apenas uma vez no fundamento até o terceiro set. No fim, o time paulista somou nove pontos, dois a menos que o Minas.

Minas e Praia reeditarão a final da última Superliga na última rodada da primeira fase, na sexta-feira (21/3), às 21h, em Belo Horizonte. O último compromisso do Osasco antes dos playoffs é contra o Brasília, no mesmo dia e horário, em Taguatinga (DF).

Confira abaixo a classificação atualizada da Superliga Feminina:

1 - Gerdau Minas: 48 pontos (21 jogos)

2 - Dentil/Praia Clube: 47 (20 jogos)

3 - Osasco/São Cristóvão Saúde: 44 (21 jogos)

4 - Fluminense: 41 (21 jogos)

5 - Sesi Bauru: 39 pontos (21 jogos)

6 - Sesc RJ Flamengo: 39 (20 jogos)

7 - Flor de Ypê/Paulistano/Barueri: 28 (21 jogos)

8 - Unilife Maringá: 23 (21 jogos)

9 - Batavo Mackenzie: 23 (21 jogos)

10 - Brasília: 22 (21 jogos)

11 - Pinheiros: 16 (21 jogos)

12 - Abel Moda: 5 (21 jogos)