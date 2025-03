Onde vai passar o sorteio dos grupos da Libertadores? Como assistir ao vivo

A Conmebol realiza hoje, às 20h (de Brasília), o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2025 em sua sede, em Luque, no Paraguai.

Sete times brasileiros estão garantidos: Bahia, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, São Paulo e Internacional. O Bahia foi o último classificado ao eliminar o Boston River.

Outro representante brasileiro, o Corinthians foi eliminado pelo Barcelona-EQU após ser superado por 3 a 2 no placar agregado. O Alvinegro vai disputar a Sul-Americana.

Segundo as regras da Conmebol, times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, a menos que um deles tenha vindo da Pré-Libertadores. Assim, o Bahia poderá dividir chave com outro clube brasileiro.

A fase de grupos começa em 2 de abril e termina em 28 de maio. Veja, abaixo, como ficou a divisão dos potes.

Potes para o sorteio da fase de grupos

Pote 1

Botafogo

River Plate

Palmeiras

Flamengo

Peñarol

Nacional

São Paulo

Racing

Pote 2

Olimpia

LDU Quito

Internacional

Libertad

Independiente del Valle

Colo-Colo

Estudiantes

Bolívar

Pote 3

Atlético Nacional

Vélez Sarsfield

Fortaleza

Sporting Cristal

Universitario

Talleres

Deportivo Táchira

Universidad de Chile

Pote 4

Carabobo

Atlético Bucaramanga

Central Córdoba

San Antonio Bulo Bulo

Alianza Lima

Bahia

Cerro Porteño

Barcelona de Guayaquil

Onde assistir ao sorteio

O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo na ESPN (TV fechada), Disney (streaming —sujeito às condições da plataforma) e canal da Conmebol (Youtube).

Datas da Libertadores 2025