Na véspera de duelo contra o Náutico, lateral do América-RN alerta: "Precisamos entrar concentrados"

Nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), o América-RN enfrenta o Náutico, nos Aflitos, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O lateral-esquerdo da equipe de Natal, Rennan Siqueira, destacou que o grupo tem que estar muito concentrado para o confronto que pode garantir a equipe na próxima fase da competição.

"Esperamos um jogo difícil, contra um adversário que costuma ser forte jogando em casa. O Náutico tem uma equipe competitiva e nós precisamos entrar concentrados para buscar um bom resultado. Estamos totalmente focados nesse jogo da Copa do Nordeste", disse o atleta de 29 anos.

Os Alvirrubros ocupam a quarta posição do grupo B no torneio, com sete pontos conquistados em cinco partidas. Caso vençam o time de Pernambuco, precisarão apenas de uma derrota da Juazeirense-BA diante do Ceará para confirmarem a presença nas quartas de finais desta edição do regional.

Após o embate pela Copa do Nordeste, o América irá enfrentar o ABC, pela primeira partida das finais do Campeonato Potiguar, na Arena das Dunas, no sábado. A equipe conseguiu a classificação após vencer o Santa Cruz de Natal, por 2 a 0, no último domingo.

"A classificação era uma das nossas metas, tanto pela busca do título quanto pela importância para o clube no longo prazo. Fico feliz por conseguir ajudar o time a alcançar esse importante objetivo, o grupo todo está de parabéns. Agora, temos a oportunidade de disputar um clássico, que é sempre um confronto especial", concluiu Rennan.

Em caso de vitória sobre o rival, o Alvirrubro irá conquistar a 39 taça do Potiguar em sua história. O maior campeão do torneio é o ABC, com 57 títulos estaduais.