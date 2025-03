MMA? Boxeador chuta rival após 'gravata' em disputa de título mundial; veja

Neste último final de semana, um episódio digno de um combate de MMA roubou a cena durante uma disputa de título mundial no boxe sediada em Liverpool, na Inglaterra. No sábado (15), o campeão Nick Ball desferiu um chute no seu adversário, TJ Doheny, após o soar do gongo anunciando o fim do primeiro round da luta entre eles, válida pelo cinturão peso-pena (57,2 kg) da WBA (Associação Mundial de Boxe).

Mais surpreendente ainda foi o que parece ter motivado Ball a atacar seu oponente: uma 'gravata' aplicada por Doheny ao final do primeiro assalto da luta, a qual o desafiante irlandês demorou a soltar, despertando a ira do campeão (veja abaixo ou clique aqui). Apesar da cena bizarra, o árbitro central do combate optou por não punir nenhum dos dois lutadores por suas infrações.

Assim, sem que ninguém tenha sido desqualificado ou sequer perdido um ponto, a disputa prosseguiu normalmente até o intervalo entre o 10º e o 11º rounds, quando o corner de Doheny decidiu desistir do combate devido aos danos sofridos pelo lutador irlandês até aquele momento da luta, que foi amplamente dominada pelo campeão, que defendeu com sucesso o cinturão peso-pena da Associação Mundial de Boxe.

Currículo de Nick Ball

Nascido na Inglaterra, Nick Ball iniciou sua trajetória como boxeador profissional em 2017 e, desde então, segue invicto na modalidade. Agora, o pugilista britânico, campeão peso-pena da WBA, soma em seu cartel 22 vitórias - 13 delas por nocaute - e um empate.

Nick Ball kicking his opponent after the bell is certainly a choice pic.twitter.com/LBqzimwB87

- Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) March 15, 2025