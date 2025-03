Messi é ausência na convocação da Argentina e não enfrenta o Brasil nas Eliminatórias

Principal nome da seleção argentina nos últimos anos, Lionel Messi não foi convocado por Lionel Scaloni nesta segunda-feira, para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Uruguai e Brasil. Na liderança, o treinador optou por preservar o capitão e camisa 10, que se recupera de lesão e voltou a jogar há pouco pelo Inter Miami.

Esta é a segunda vez, nas últimas quatro convocações, que Messi não aparece entre os selecionados por Scaloni. Em agosto, após a Copa América, o camisa 10 se lesionou na decisão da Copa América com a Colômbia e ficou fora da lista final do treinador, para partidas contra Chile e, justamente, a Colômbia.

A situação de Messi já preocupava a seleção argentina. Nas últimas partidas da Concachampions - a Liga dos Campeões da Concacaf -, o craque foi preservado pelo Inter Miami. Javier Mascherano, à época, afirmou que o camisa 10 não estava lesionado, mas estava fora da equipe para evitar um desgaste físico. Ele voltou a atuar na última quinta-feira, 13, em duelo com o Cavalier, da Jamaica, e neste domingo, contra o Atlanta United, da Major League Soccer (MLS).

"Eu me guio pelo que dizem os médicos, e eles me dizem que não há lesão. Como nós não queremos agravar a fadiga, decidimos lhe dar esse descanso", afirmou Mascherano na última semana, antes da convocação da seleção argentina. Contra o Atlanta United, marcou um dos gols na vitória por 2 a 1 - o primeiro do camisa 10 nesta temporada da MLS.

Com a ausência, a expectativa de um reencontro entre Messi e Neymar foi duplamente frustrada. Antes do corte do argentino, o atacante já havia sido retirado da lista de Dorival Júnior para as partidas contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias. Em seu lugar, o treinador chamou Endrick, do Real Madrid, que estava fora das últimas convocações da seleção brasileira.

Apesar da ausência de Messi, Scaloni terá outros nomes à sua disposição nos duelos de março, pelas Eliminatórias. Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão, são os principais nomes na lista de 26 nomes do treinador argentino para os próximos compromissos. Além deles, Thiago Almada, ex-Botafogo e agora no Lyon, volta a ser chamado por Scaloni.

Confira a lista completa da Argentina para o jogo contra o Brasil:

Goleiros - Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) e Walter Benítez (PSV)

Laterais - Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Lens) e Tagliafico (Lyon)

Zagueiros - Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha) e Nicolás Otamendi (Benfica)

Meias - Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) e Máximo Perrone (Como)

Atacantes - Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Benjamín Domínguez (Bologna), Thiago Almada (Lyon), Nicolás González (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Santiago Castro (Bologna).