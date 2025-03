Memphis pela primeira vez correu atrás da bola no Corinthians, diz Juca

Memphis Depay correu muito no Allianz Parque e foi decisivo para a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Para o Corinthians, se tivessem proposto um 0 x 0, o Corinthians tinha pegado de cara, e foi o que ele conseguiu no primeiro tempo. No segundo, aparentou que não conseguiria, mas fez o gol, achou o belo gol [de Yuri Alberto] no passe do Memphis.

Memphis que, justiça seja feita, pela primeira vez desde que está no Corinthians ralou, correu atrás da bola, não esperou a bola no pé. Parece ter entendido do que se tratava ontem no estádio do Palmeiras.

O Corinthians conseguiu no gramado artificial, sem o Garro poupado por causa disso, contra a torcida do Palmeiras, uma vitória maiúscula.

Juca Kfouri

O colunista destacou que a ausência de Rodrigo Garro (poupado devido a uma lesão crônica no joelho) reforçou a capacidade de combate do meio de campo do Corinthians, que se impôs no Dérbi.

Para Juca, o Timão agora é favorito para ficar com o título em casa e impedir o inédito tetracampeonato seguido do rival.

A ausência do Garro, de um cara de criação, permitiu a entrada do Romero, que é um cara mais disciplinado do ponto de vista da marcação, e o Corinthians ficou com a bola no primeiro tempo muito mais do que o Palmeiras esperava que ficasse.

O Corinthians, enfim, descobriu um lateral esquerdo, o Angileri. O Matheuzinho fez uma belíssima partida e salvou um gol, fez um gol para o Corinthians numa bola chutada pelo Veiga que o Hugo já tinha ido.

O meio de campo do Corinthians foi mais eficiente que o meio de campo do Palmeiras, o Corinthians ganhou o jogo e reverteu o favoritismo.

Juca Kfouri

