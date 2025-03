Memphis pega voo logo após vitória do Corinthians e se apresenta à seleção da Holanda

Peça fundamental na vitória de 1 a 0 do Corinthians sobre o Palmeiras, neste domingo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, o atacante Memphis Depay já se encontra em território holandês. O jogador pegou um voo logo após o Derby e chegou no Velho Continente nesta segunda-feira para defender a seleção do seu país.

Durante a madrugada, o astro publicou um registro da viagem em suas redes sociais. Na imagem, ele aparece deitado em uma aeronave e escreveu: "Boa noite".

Pela manhã, Memphis postou um vídeo desembarcando na Holanda. Durante esta data Fifa, ele irá defender o país nos jogos de ida e volta contra a Espanha, pelas quartas de final da Liga das Nações. As partidas estão marcadas para os dias 20 e 23 de março.

O atacante voltará a servir a Laranja Mecânica depois de dez meses. Ele não era convocado desde a Eurocopa de 2024, quando o time de Ronald Koeman foi eliminado nas semifinais, para a Inglaterra.

Ao longo das últimas semanas, o treinador da seleção holandesa, inclusive, chegou a visitar a Neo Química Arena e o CT Dr. Joaquim Grava para acompanhar de perto a evolução de Memphis. O nome do jogador já havia aparecido na pré-lista divulgada por Koeman, mas a convocação foi oficializada na última sexta-feira.

O camisa 10 foi decisivo para a vitória do Corinthians no Derby. Ele deu uma assistência para Yuri Alberto marcar o gol que deixou o Timão em vantagem na decisão.

A ida do jogador à Holanda não preocupa o clube do Parque São Jorge para o segundo jogo da final. Isso porque o duelo decisivo contra o Palmeiras está agendado para 27 de março, quatro dias após o último compromisso da Holanda nesta data Fifa.

A tendência, portanto, é que Memphis Depay esteja à disposição de Ramón Díaz para a finalíssima. O clássico será disputado a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians só precisa de um empate para quebrar um jejum de seis anos e voltar a ser campeão.