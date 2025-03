Malhadinho revela preocupação com possível mudança de categoria de Poatan

Alex Pereira perdeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC no dia 8 de março, para Magomed Ankalaev, mas os desdobramentos do confronto entre os dois lutadores continuam repercutindo no mundo do MMA. Agora foi a vez de Jailton 'Malhadinho' dar seu pitaco sobre o futuro do compatriota após o revés. Para o baiano, mesmo com a derrota, 'Poatan' deve permanecer na divisão onde reinou de 2023 a 2025 e deixar de lado a ideia de migrar para os pesos-pesados.

Em entrevista ao canal do YouTube 'Sexto Round', o sexto colocado no ranking peso-pesado do UFC comentou sobre a especulada ida de Alex Poatan para sua divisão. Para Malhadinho, o ex-campeão dos meio-pesados enfrentaria dificuldades devido à diferença de peso e ao estilo de luta dos principais atletas da categoria.

"Essa ida dele para o peso-pesado, eu acho muito precipitada, porque, se for vê-lo na divisão, ele vai entrar no top 6, top 7, onde estou. Ele enfrentará uns caras muito atléticos. Têm dois lutadores que são de trocação: Volkov, que coloca para baixo também, e Pavlovich, que é trocação. O resto dos lutadores são do grappling praticamente, então será muito difícil", ressaltou Jailton.

Ainda sobre este tema, o peso-pesado baiano ressaltou que, caso Alex Pereira decida subir de categoria, seu sucesso pode estar ligado ao casamento de lutas. Isso porque, para Jailton, em uma categoria repleta de lutadores com ótimo nível na luta agarrada, como Jon Jones e Tom Aspinall - campeões linear e interino, respectivamente -, o 'matchmaking' feito pelos diretores da organização será fundamental para as chances de 'Poatan' disputar o cinturão.

"É como você disse agora, a forma que for casar a luta para ele. Se for colocar um cara que pode entrar nas pernas ou um cara como Curtis Blaydes, que sempre está jogando a mão para buscar as quedas o tempo todo... Eu me retiro desta análise porque não quero lutar com o 'Poatan'. Sou brasileiro, e 'Poatan' será mais um que vai somar para mim. O Volkov, quando tomar pressão, vai entrar nas pernas para colocar para baixo. O próprio Tom Aspinall, o próprio Jon Jones... Eles têm que fazer igual ao Ankalaev: tentar colocar para baixo, que ele vai ficar preocupado em defender a queda do que atacar. Se ele pegar um trocador, vai se dar bem", finalizou.

O que vem a seguir para Poatan?

Após ser superado pelo lutador russo no UFC 313, Alex 'Poatan' aguarda a confirmação da revanche contra Magomed Ankalaev. Ambos já demonstraram interesse em um novo duelo pelo título dos meio-pesados no maior evento de MMA do mundo. O brasileiro revelou em seu canal no YouTube que as negociações para a revanche já estão em andamento, mas o local do evento ainda não foi definido.

Por sua vez, Ankalaev confirmou, com exclusividade à Ag Fight, que deseja uma revanche contra o brasileiro. Além disso, provocou Poatan, afirmando que ele estava "correndo" durante a luta. Vale lembrar que, após o duelo, mesmo irritado com a performance dos atletas, Dana White deu indícios de que o confronto pode realmente acontecer.