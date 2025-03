Palmeiras e Flamengo vão encarar altitude; veja grupos da Libertadores

A Conmebol sorteou, na noite desta segunda-feira, os grupos da Libertadores de 2025. O evento foi realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

O que aconteceu

Palmeiras e Flamengo terão de encarar a altitude. O Verdão caiu na mesma chave do Bolívar, de La Paz, e o Rubro-Negro vai encarar a LDU, em Quito.

O Palmeiras vai reencontrar o Cerro Porteño após novo caso de racismo. No começo do mês, Luighi, atacante do sub-20 do Verdão, foi alvo de ataques racistas durante um jogo entre as equipes pela Libertadores Sub-20. Atletas do time brasileiro já foram alvo de racismo por parte dos paraguaios no passado.

Internacional e Bahia não terão vida fácil. Os dois times caíram na mesma chave e terão de enfrentar Nacional-URU e Atlético Nacional-COL. Os brasileiros puderam fazer parte do mesmo grupo porque o Bahia veio da fase preliminar.

O Brasil tem, ao todo, sete times na fase de grupos: Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo.

O número de brasileiros só não foi maior por queda do Corinthians. A equipe paulista foi eliminada pelo Barcelona-EQU na terceira e última fase preliminar.

Veja os grupos

Grupo A

Botafogo

Estudiantes

Universidad de Chile

Carabobo-VEN

Grupo B

River Plate

Independiente del Valle

Universitario-PER

Barcelona-EQU

Grupo C

Flamengo

LDU

Deportivo Táchira

Central Córdoba

Grupo D

São Paulo

Libertad

Talleres

Alianza Lima

Grupo E

Racing-ARG

Colo-Colo

Fortaleza

Atlético Bucaramanga-COL

Grupo F

Nacional-URU

Internacional

Atlético Nacional

Bahia

Grupo G

Palmeiras

Bolívar

Sporting Cristal

Cerro Porteño

Grupo H

Peñarol

Olimpia

Vélez Sarsfield

San Antonio Bulo Bulo

Calendário da Libertadores